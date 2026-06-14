Uz spektakularnu predstavu "kralja" Brunsona i podršku slavnih, Knicksi osvojili naslov čekan još od 1973. godine

(Pre)duge 53 godine čekali su navijači New York Knicksa na naslov NBA prvaka. A dočekale su to i neke slavne osobe, zagriženi navijači Knicksa, poput Jerryja Seinfelda, Spikea Leeja, Bena Stillera ali i oni koji se tada nisu rodili poput Timotheeja Chalameta i princa Harryja.

A upravo su Lee, Stiller i Chalamet bili među onim navijačima njujorškog kluba koji su pohodili San Antonio i petu utakmicu finala doigravanja kako bi podržali svoje ljubimce, svjedočili povijesnom uspjehu ali i nezaboravnoj predstavi njihova najdražeg igrača Jalena Brunsona.

Unatoč ograničenju postavljenom od vodstva San Antonio Spursa, a ono je glasilo da ulaznice mogu kupiti samo oni koji žive u radijusu od 250 kilometara, u dvorani Frost Bank Center, pojavilo se 54 posto gostujućih navijača koji su se očito snalazili kod preprodavača koji su zacijelo dobro zaradili. A najvjernijim pristašama njujorškog kluba je, tek 188 centimetara visoki bek, svojedobno osporavani Jalen Brunson, poklonio svoju najveću životnu predstavu. Ovaj razigrava postigao je 45 koševa, od 94 svojeg sastava, za četvrtu pobjedu (94:90) i proslavu NBA naslova na gostujućem terenu.

Ludnica u New Yorku nakon što su Knicksi osvojili NBA naslov prvi put nakon 53 godine Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od Dallas Mavericksa nekad odbačeni bek postigao je u utakmici za naslov 47,8 posto koševa svojeg sastava u kojem su te večeri dvoznamenkasti bili još i Mikael Bridges (14), Josh Hart (13) i OG Anunoby (11) inače strijelac pobjedonosnog koša u četvrtoj utakmici igranoj u Madison Square Gardenu.

A tu utakmicu, koja je postala najviralnija NBA utakmica svih vremena na društvenim mrežama s tri milijarde pregleda, uživo su pak pratili još i "Celebrityji" poput Taylor Swift, Kylie Jenner, Mariska Hargitay, Michael J. Fox, Chris Rock, Julianne Moore, Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon...

Inače, među pobijeđenim Spursima, košgeterski je prednjačio branič Dylan Harper (25), svoj doprinos dao je i 224 centimetra visoki francuski centar Victor Wembanyama (19 koševa, 14 skokova od toga šest napadačkih) no to nije bilo dovoljno. Jer, sva slava te večeri, gledano pojedinačno, pripala je Jalenu Brunsonu (15 koševa u posljednjoj četvrtini) koji je pred mikrofon reporterke ESPN-a izašao u suzama.

- Nemam riječi. Ovo je sve o čemu sam sanjao. Ne znam što upravo osjećaj. Kada god bi nas netko otpisao mi bismo pronašli način i nešto napravili. A ja sam naplatio sva ona radna ljeta i tako ovo učinio stvarnim - kazao je najbolji igrač finalne serije (MVP).

Inače, momčad trenera Mikea Browna u ovom doigravanju izgubila je samo tri utakmice (16-3) a u prvih 16 utakmica play-offa Knicksi su pobijeđeni samo jednom i to je postignuće za NBA anale.

- Navijači Knicksa, ovo nije san. Vašem dugom, dugom čekanju došao je kraj. Slobodno zaplačite, klicao je ESPN-ov komentator Mike Breen koji je ustvrdio:

- Ovih Brunsonovih 45 koševa je apsolutno remek djelo i on će biti kralj New Yorka sve do kraja svog života.

Podsjećamo, posljednji NBA naslov New York Knicksi osvojili su davne 1973. godine kada su Njujorčani podigli pehar također u petoj utakmici finalne serije ali tada protiv Los Angeles Lakersa. U toj momčadi za Knickse su igrali Walt Frazier, Earl Monroe, Dave DeBusschere, Bill Bradley, Phil Jackson (kasnije najtrofejniji NBA trener) ali i Willis Reed, generalni menadžer New Jersey Netsa u vrijeme kada je za taj klub igrao Dražen Petrović.