Dočekali su veliki trijumf nakon 53 godine, a s njima su slavili princ Harry i legendarni Seinfeld

(Pre)duge 53 godine čekali su navijači New York Knicksa na naslov NBA prvaka. A dočekale su to i neke slavne osobe, zagriženi navijači Knicksa, poput Jerryja Seinfelda, Spikea Leeja, Bena Stillera, ali i oni koji se tada nisu rodili, poput Timotheeja Chalameta i princa Harryja.

A upravo su Lee, Stiller i Chalamet bili među onim navijačima newyorškog kluba koji su pohodili San Antonio i petu utakmicu finala doigravanja kako bi podržali svoje ljubimce, ali i svjedočili povijesnom uspjehu i nezaboravnoj predstavi njihova najdražeg igrača Jalena Brunsona.

Taylor Swift žestoka navijačica

Unatoč ograničenju koje je postavilo vodstvo San Antonio Spursa, a ono je glasilo da ulaznice mogu kupiti samo oni koji žive u radijusu od 250 kilometara, u dvorani Frost Bank Center pojavilo se 54 posto gostujućih navijača. Njima je tek 188 centimetara visoki bek, svojedobno osporavani Jalen Brunson, poklonio svoju najveću životnu predstavu postigavši 45 koševa, od 94 svojeg sastava, za četvrtu pobjedu i proslavu NBA naslova na gostujućem terenu.

Od Dallas Mavericksa nekad odbačeni bek postigao je u utakmici za naslov 47,8 posto koševa svojeg sastava, u kojem su te večeri dvoznamenkasti bili još i Bridges (14), Hart (13) i Anunoby (11), inače strijelac pobjedonosnog koša u četvrtoj utakmici igranoj u MSG-u. Tu utakmicu, koja je postala najviralnija NBA utakmica svih vremena na društvenim mrežama s čak tri milijarde pregleda, uživo su pak pratili još i celebrityji poput Taylor Swift, Kylie Jenner, Mariske Hargitay, Michaela J. Foxa, Chrisa Rocka, Julianne Moore, Whoopi Goldberg, Jimmyja Fallona...

Inače, među pobijeđenim Spursima, košgeterski je prednjačio branič Dylan Harper (25), svoj doprinos dao je i 224 centimetra visoki francuski centar Victor Wembanyama (19 koševa, 14 skokova od toga šest napadačkih), no to nije bilo dovoljno. Jer, sva slava te večeri pripala je Brunsonu (15 koševa u posljednjoj četvrtini), koji je pred mikrofon reporterke ESPN-a izašao u suzama.

– Nemam riječi. Ovo je sve o čemu sam sanjao. Ne znam što upravo osjećam. Kada god bi nas netko otpisao, mi bismo pronašli način i nešto napravili, a ja sam naplatio sva ona radna ljeta i tako ovo učinio stvarnim.

Posebno je i to što su Jalen i njegov otac Rick ostvarili nešto što nijedna obitelj nije, a to je da su obojica igrali NBA finale. Tata Brunson igrao ga je 1999., također protiv Spursa, no “mamuze” su, pogonjeni Duncanom i Robinsonom, bili prejaki. No zato je Brunson junior naslov osvojio.

Rick Brunson inače je jedan od pomoćnika prvog trenera Mikea Browna, a samim time i jedan od razloga Jalenova preseljenja iz Dallasa u New York, što se dogodilo prije četiri godine. No jedan od razloga je i taj što Mavsi nisu bili voljni dati ugovor Brunsonu kakav i Knicksi pa se pokazalo da je to bila velika pogreška. Skoro kao ona kada su prošle godine odlučili razmijeniti Luku Dončića, igrača u čijoj je sjeni živio Brunson.

Posljednji naslov je iz 1973.

Podsjećamo, posljednji NBA naslov New York Knicksi osvojili su davne 1973. godine kada su Njujorčani podigli pehar također u petoj utakmici finalne serije, ali tada protiv Los Angeles Lakersa. U toj momčadi za Knickse su igrali Walt Frazier, Earl Monroe, Dave DeBusschere, Bill Bradley, Phil Jackson (kasnije najtrofejniji NBA trener), ali i Willis Reed, generalni menadžer New Jersey Netsa u vrijeme kada je za taj klub igrao Dražen Petrović.

Dres Knicksa svih ovih godina nosila su i tri Hrvata, a to su Bruno Šundov, Bojan Bogdanović i Mario Hezonja, koji je u tom dresu ostvario i svoj prvi NBA triple-double. Ugovor s Knicksima imao je i Luka Šamanić, ali on je igrao samo za filijalu Knicksa iz G-lige Weschester.