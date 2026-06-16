Stadion na kojem će Hrvatska igrati je čudo! Koštao je 1,3 milijarde dolara, a na njemu je bilo čak 108.713 gledatelja

Hrvatska reprezentacija u srijedu će protiv Engleske igrati na jednom od najimpresivnijih, najskupljih i tehnološki najnaprednijih sportskih zdanja ikad izgrađenih – stadiona AT&T u Arlingtonu u Teksasu, odnosno Stadionu Dallas – što mu je privremeno ime, za vrijeme SP-a.

Ovaj stadion, dom NFL momčadi Dallas Cowboys, čija je izgradnja koštala 1,3 milijarde dolara, od milja je nazvan "Jerry World" po ekscentričnom vlasniku Cowboysa Jerryju Jonesu. Otvoren 2009. godine, ovaj stadion nije samo uljepšao panoramu Arlingtona, grada između Dallasa i Fort Wortha, već je promijenio paradigmu gledanja sportskih događaja uživo. Primjerice, ta tipična američka megalomanština dovela je 2010. godine na ovaj stadion čak 108.713 gledatelja na utakmicu NBA All Star između Istoka i Zapada. Na ovom je stadionu 2009. godine postavljen rekord posjećenosti za jednu utakmicu regularne sezone NFL-a, kada je dvoboj Cowboysa i New York Giantsa pratilo 105.121 gledatelja. Kapacitet stadiona na SP-u iznosi 70.000 mjesta.

Ono što ovaj stadion čini arhitektonskim čudom ponajprije je njegova krovna konstrukcija. Pomični krov sastoji se od dvije goleme ploče koje se mogu otvoriti ili zatvoriti za samo 12 minuta, osiguravajući savršene uvjete za igru neovisno o vremenskim prilikama vani. Dodatni element koji oduzima dah ogromna su staklena vrata na oba kraja stadiona. Visoka 36 metara, a široka 55 metara, ova klizna vrata otvaraju se za 18 minuta i spajaju unutrašnjost stadiona s vanjskim trgovima, stvarajući dojam otvorenog prostora i omogućujući prirodnu ventilaciju.

Zanimljivo, ovo monumentalno zdanje ima i jednu često kritiziranu manu. Zbog orijentacije istok-zapad, sunce u kasnim poslijepodnevnim satima može stvarati jak odbljesak kroz velika staklena vrata. Igrači, posebno hvatači u američkom nogometu, žalili su se da im bliještanje sunca ponekad onemogućuje da vide loptu, što može utjecati na ishod ključnih akcija. Iako postoje zavjese koje bi mogle riješiti problem, vlasnici ih tijekom utakmica Cowboysa odbijaju koristiti, tvrdeći da bi uvjeti trebali biti jednaki za obje momčadi.

Hrvatska reprezentacija na ovom je stadionu nastupila 24. ožujka 2018. godine i pred 79.128 gledatelja na tribinama svladala Meksiko u prijateljskoj utakmici s 1:0.