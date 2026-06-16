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JOŠ JE MALO OSTALO

VIDEO Vatreni stigli u Dallas uoči ključne utakmice na Svjetskom prvenstvu: Pogledajte sjajan doček ispred hotela

Hrvatski reprezenativci stigli u Alexandriju
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
16.06.2026.
u 01:11

Vatrene u Dallasu očekuju pakleni vremenski uvjeti, na stadionu se očekuje preko 35 stupnjeva Celzijevih, ali na slične su se temperature i probleme navikavali posljednjih dana u Alexandriji

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, grad u kojem će u srijedu navečer odigrati svoju prvu utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske. Bit će to ujedno i na papiru najteža utakmica za vatrene u grupnoj fazi, a nakon Engleske sljede susreti s Panamom i Ganom.

Vatrene u Dallasu očekuju pakleni vremenski uvjeti, na stadionu se očekuje preko 35 stupnjeva Celzijevih, ali na slične su se temperature i probleme navikavali posljednjih dana u Alexandriji gdje se nalazi njihov kamp. Vatreni će sutra u Teksasu odraditi i jedan trening, a treba reći kako se on neće održati na AT&T Stadionu gdje će igrati protiv Engleske.

Vatrenima tako ostaje tek jedan da se priviknu na grad i vremenske uvjete prije možda i najvažnije utakmice na Svjetskom prvenstvu za svaku reprezentaciju, one prve. Podsjetimo, dvoboj Hrvatske i Engleske na rasporedu je u srijedu 17. lipnja od 22 sata po hrvatskom vremenu.

Na dočeku vatrenih u Dallasu razgovarali smo i s našim navijačem Johnnyjem Šulentićem:

Što očekujete od utakmice i tko bi mogao biti igrač odluke?

- Mislim da ako izdržimo do poluvremena da ćemo dobiti utakmicu 2:1. Najdraži igrač mi je Luka Modrić, ali mislim da će Kovačić napraviti više u toj utakmici.

Ići ćete na sve utakmice?

- Da.

Što mislite do kuda može Hrvatska na Svjetskom prvenstvu?

- Do kraja.

Vatreni će se odmah nakon utakmice protiv Engleske vratiti u Alexandriju gdje će se pripremati za sljedeći susret s Panamom.
Ključne riječi
SP 2026. dolazak Dallas hrvatska nogometna reprezentacija

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