Uhićena jedna od najvećih NBA zvijezdi

Jedan od najboljih i najprepoznatljivijih košarkaša današnjice, NBA superzvijezda James Harden (36), uhićen je u ranim jutarnjim satima ove subote u Teksasu, potvrđuju američki mediji. Igrač Cleveland Cavaliersa, u svijetu sporta slavan po svom nadimku "The Beard" (Brada) zbog upečatljive brade, suočava se s ozbiljnim optužbama za "protuzakonito, namjerno i svjesno" posjedovanje vatrenog oružja.

Prema prvim informacijama iz policijskog izvješća, oružje je pronađeno u Hardenovu luksuznom Mercedesu. Policijski službenici uočili su pištolj koji je bio na "otvorenom i vidljivom mjestu", a dodatni problem za slavnog košarkaša je činjenica da se oružje nalazilo izvan propisane sigurnosne futrole, što je u suprotnosti sa strogim zakonima o prijevozu oružja.

Točni detalji oko razloga samog zaustavljanja vozila i uhićenja još uvijek nisu u potpunosti dostupni javnosti, no izvori bliski istrazi otkrili su pozadinu koja je prethodila incidentu. Kako doznaje The New York Post, Harden je svega nekoliko sati prije uhićenja boravio u jednom poznatom nargila baru u Houstonu, gdje se zabavljao u krugu većeg broja prijatelja. Incident s policijom dogodio se nedugo nakon što je napustio lokal, a za sada nije poznato je li uz njega privedena još neka osoba.

Harden, međutim, neće provesti vikend iza rešetaka. Nakon privođenja i formalnog podizanja optužnice, košarkaš je ubrzo pušten na slobodu uz plaćenu jamčevinu. Ipak, pravne posljedice tek slijede – prvo službeno pojavljivanje pred sucem zakazano mu je za 22. lipnja.

Da podsjetimo, James Harden se općenito smatra jednim od najboljih bekova šutera i najdominantnijih strijelaca u povijesti NBA lige. U ožujku ove godine Harden je prešao čudesnu granicu od 29.000 postignutih poena u svojoj NBA karijeri. Postao je tek deveti košarkaš u čitavoj povijesti najjače lige svijeta kojemu je uspjelo ostvariti taj nevjerojatan podvig.