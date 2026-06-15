Mega-dan za EU: Najveći pomak od završetka pregovora s Hrvatskom

- U posljednjih 16-17 mjeseci postigli smo više rezultata u politici proširenja nego u prethodnih 15 godina - izjavila je europska povjerenica za proširenje Marta Kos u Luxembourgu, gdje su Ukrajina i Moldavija otvorile svoje prve klastere pregovaračkih poglavlja, a Crna Gora zatvorila dodatna dva pregovaračka poglavlja, što znači da ima zatvoreno 16 od ukupno 33 poglavlja.



Slovenka Marta Kos opisala je današnji dan kao "mega-dan za proces proširenja" i istaknula kako od završetka pristupnih pregovora s Hrvatskom 2011. nije bilo tako velikih pomaka prema daljnjem proširenju Unije. Spomenula je i konac irskog predsjedanja Vijećem Europske unije, odnosno kraj ove 2026. godine, kao vremenski rok u kojem će i Europska komisija pokušati "prevesti Crnu Goru preko ciljne ravnine".