VIDEO Knicksi prvaci nakon 53 godine, u New Yorku krenulo veliko slavlje

New York Knicksi svladali su San Antonio Spurse 94-90 u petoj utakmici NBA finala i s 4-1 u pobjedama osvojili naslov prvaka nakon 53 godine. Briljantnu je utakmicu odigrao Jalen Brunson s 45 poena, uz 52 posto šuta za dva i 57 posto za tri poena. Slijedili su ga Mikal Bridges s 14 i Josh Hart s 13 poena.

Brunson je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije. U redovima Spursa najbolji je bio 'rookie' Dylan Harper s 25 poena, dok je najveća zvijezda Viktor Wenbayama ubacio relativno skromnih 19, ali je zabilježio 14 skokova i šest blokada. Bila je to još jedna utakmica u kojoj su Spursi vodili najvećim dijelom, pred kraj prvog poluvremena i 16 razlike, ali su ih Knicksi stigli i prestigli u samoj završnici.

Ludnica u New Yorku nakon što su Knicksi osvojili NBA naslov prvi put nakon 53 godine Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pobjeda u petoj utakmici finala kruna je sjajnog doigravanja New Yorka koji je kroz play off prošao dominantno, ukupnim omjerom 16-3 i upisao osam pobjeda na gostovanjima u nizu.

New York je 'eksplodirao' od slavlja, navijači su ispunili ulice grada, a policija je morala strogo ograničiti prilaze dvorani Madison Square Garden iako se 5. utakmica NBA finala igrala u San Antoniju. Slavilo se na velikom partiju pored dvorane, ali samo s ograničenim brojem ljudi zbog ranijih nereda tijekom doigravanja, a veliki partiji održavaju se na više mjesta u New Yorku.