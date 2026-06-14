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DOMINACIJA U NBA DOIGRAVANJU

VIDEO Knicksi prvaci nakon 53 godine, u New Yorku krenulo veliko slavlje

New York Knicks postali NBA prvaci
Foto: Reuters/Pixsell
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Autori: Danijel Lijović, Domagoj Janković/Hina
14.06.2026.
u 06:01

New York je 'eksplodirao' od slavlja, navijači su ispunili ulice grada, a policija je morala strogo ograničiti prilaze dvorani Madison Square Garden iako se 5. utakmica NBA finala igrala u San Antoniju

New York Knicksi svladali su San Antonio Spurse 94-90 u petoj utakmici NBA finala i s 4-1 u pobjedama osvojili naslov prvaka nakon 53 godine.  Briljantnu je utakmicu odigrao Jalen Brunson s 45 poena, uz 52 posto šuta za dva i 57 posto za tri poena. Slijedili su ga Mikal Bridges s 14 i Josh Hart s 13 poena. 

Brunson je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije.  U redovima Spursa najbolji je bio 'rookie' Dylan Harper s 25 poena, dok je najveća zvijezda Viktor Wenbayama ubacio relativno skromnih 19, ali je zabilježio 14 skokova i šest blokada.  Bila je to još jedna utakmica u kojoj su Spursi vodili najvećim dijelom, pred kraj prvog poluvremena i 16 razlike, ali su ih Knicksi stigli i prestigli u samoj završnici. 

Ludnica u New Yorku nakon što su Knicksi osvojili NBA naslov prvi put nakon 53 godine

Pobjeda u petoj utakmici finala kruna je sjajnog doigravanja New Yorka koji je kroz play off prošao dominantno, ukupnim omjerom 16-3 i upisao osam pobjeda na gostovanjima u nizu. 

New York je 'eksplodirao' od slavlja, navijači su ispunili ulice grada, a policija je morala strogo ograničiti prilaze dvorani Madison Square Garden iako se 5. utakmica NBA finala igrala u San Antoniju. Slavilo se na velikom partiju pored dvorane, ali samo s ograničenim brojem ljudi zbog ranijih nereda tijekom doigravanja, a veliki partiji održavaju se na više mjesta u New Yorku. 

Ključne riječi
New York Knicks nba

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