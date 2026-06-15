Poginuo talentirani hrvatski nogometaš: 'Postoje trenuci kada sport utihne'

Dubrovački malonogometni klub Square zavijen je u crno nakon tragične smrti svog vratara Petra Prce, koji je u ponedjeljak ujutro poginuo u prometnoj nesreći u blizini skretanja za Bosanku. Imao je samo 22 godine. Prce je bio jedan od vratara prve momčadi Squarea, a klub se od svog igrača oprostio emotivnom porukom u kojoj je istaknuo kako nisu izgubili samo sportaša nego i prijatelja te člana klupske obitelji.

„Postoje trenuci kada sport utihne. Trenuci u kojima utakmice, bodovi i rezultati postanu potpuno nevažni. Preranim odlaskom našeg Petra, MNK Square izgubio je puno više od vrsnog vratara – izgubili smo odanog prijatelja, brata i nezamjenjiv dio naše velike klupske obitelji”, poručili su iz dubrovačkog kluba.

U Squareu su naglasili kako je odlazak mladog vratara ostavio prazninu u njihovu klubu. "Danas ne tugujemo samo za čuvarom naše mreže, danas žalimo za mladim životom koji se ugasio u svom najljepšem sjaju. Petre, hvala ti za svaki obranjeni udarac, za svaki zajednički trenutak i svaku emociju koju si utkao u naš klub. Zauvijek ćeš ostati dio Squarea", poručili su.

Prema informacijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, dojava o prometnoj nesreći zaprimljena je u ponedjeljak u 7.48 sati preko Županijskog centra 112. Nesreća se dogodila na državnoj cesti D8, u blizini skretanja za Bosanku, a sudjelovala su tri osobna vozila i motocikl. Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja. Policija je obavila očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Zbog nesreće promet na državnoj cesti D8 privremeno je bio zatvoren te se odvijao obilaznim pravcima. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske izvijestili su kako se za vrijeme trajanja očevida promet iz Dubrovnika prema Župi dubrovačkoj odvijao preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom, uz privremenu suspenziju postojećih ograničenja prometovanja tom zonom.