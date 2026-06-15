Nakon rekorda u svibnju, Europa se priprema za novi toplinski udar: Pogledajte što nas čeka

Toplinski val zahvatit će veći dio Europe ovoga tjedna. Masa vrućeg zraka iz Sahare smjestila se nad Pirinejskim poluotokom i proširila se na južnu i zapadnu Francusku, uzrokujući porast temperatura na oko 30 stupnjeva Celzija. Prema prognozama, toplinski val će se sredinom tjedna proširiti sjeveroistočno preko kontinenta. U petak se očekuju visoke temperature u više zemalja, uključujući Njemačku, Italiju i Češku. Ovaj toplinski val u Europi dolazi usred sve učestalijih ekstremnih vremenskih događaja povezanih s klimatskim promjenama, dok meteorolozi upozoravaju na sve veće rizike od toplinskih valova tijekom ljeta, piše Guardian.

Meteorolozi upozoravaju da je riječ o nastavku neuobičajeno ranog niza toplinskih valova koji su već oborili rekorde prije službenog početka ljeta. Prema prognozama, snažan greben visokog tlaka razvijat će se preko Europe tijekom ovog tjedna. Najprije će biti smješten iznad Španjolske i Francuske, a zatim će se širiti prema Balkanu i južnim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva. U Parizu se očekuje tjedan i pol s maksimalnim temperaturama od 30 °C i više, počevši od utorka. Vrućina će dosegnuti vrhunac u četvrtak i petak s 36 °C, odnosno 35 °C – što je 10 do 15 stupnjeva iznad prosjeka za sredinu lipnja. Vrući zrak zadržat će se dulje vrijeme, potencijalno sve do sljedećeg vikenda i početka idućeg tjedna.

Ovo nije prvi ovogodišnji toplinski val. Krajem svibnja Europa je već zabilježila ekstremne temperature: U Ujedinjenom Kraljevstvu je 26. svibnja zabilježena najviša svibanjska temperatura ikad – 35,1 °C u londonskom Kew Gardensu. U portugalskom gradiću Mora 27. svibnja izmjerena je 40,3 °C, čime je oboren nacionalni svibanjski rekord. Ekstremna vrućina uzrokuje više ozljeda i smrtnih slučajeva nego gotovo bilo koja druga vremenska nepogoda. U Europi su toplinski valovi posebno opasni jer većina kućanstava nema klimu. Zbog toga meteorolozi i stručnjaci upozoravaju da bi ovaj novi toplinski val mogao biti posebno rizičan za starije osobe, kronične bolesnike i one koji žive u urbanim područjima, piše The Weather Network.

Što se tiče Hrvatske pretežno sunčano i vruće bit će od srijede do petka, javlja DHMZ. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno je moguć pokoji pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. U unutrašnjosti vjetar većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni vjetar.

Kako je izvijestio Istramet početak tjedna bit će malo nestabilniji, a zatim stiže prvi lipanjski toplinski val uz temperature do 35 °C.

"Već u noći na utorak posvuda će se razvedriti, pa je ujutro uz svježinu moguća i magla. Danju toplije, ali ne i stabilno. Lokalni pljuskovi mogući ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije. Poneki se izolirani pljusak ili malo kiše ne mogu isključiti ni u djelomice sunčanu srijedu, pa ni u sunčaniji četvrtak kada će se vratiti ljetna vrućina. Na Jadranu pretežno sunčano, no uz dnevni razvoj oblaka ipak se ne može isključiti pljusak, posebice u utorak, kada će na sjeveru nakratko zapuhati bura, a u Dalmaciji jugozapadni vjetar. Od srijede umjeren sjeverozapadnjak, u noći slabiji burin. Temperatura zraka u porastu, sve češće uz noćnu toplinu i dnevnu vrućinu.", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.