FOTO Danijela Dvornik u badiću pokazala rezultate napornog rada: 'Sebi sam puno draža!'

Danijela Dvornik(59) na društvenim mrežama često dijeli kako izgledaju njene životne navike danas te kakve je to rezultate donijelo. Danijela redovito vježba i pazi na prehranu, a sada se pohvalila fotografijom s plaže. Pozirala je u bikiniju i slamnatom šeširu i pokazala kako odlično izgleda.

Nedavno je na Instagramu otkrila zašto već godinama ne odustaje od treninga te što joj redovita aktivnost donosi u svakodnevnom životu.

Foto: Instagram screenshot

"Ja sam možda predosadna s prikazivanjem ovog mog vježbanja, ali želim vas motivirati jer motivacije nikad dosta. I ja se motiviram s drugim ženama. Želim vam reci ono što mene tjera na trening već godinama", napisala je. Zatim je navela niz razloga zbog kojih joj je vježbanje postalo neizostavan dio dana. "1. Spavam kao beba, spavanje kreće u 23 h, budim se u 6 h, nema nikakvih tableta koje me uspavljuju. 2. Umor nije od treninga, umor je uglavnom od dnevnih obaveza i posla. Ali to je zdravi umor. 3. 10 minuta nakon treninga zaboravim da sam odradila trening. Napuni me dodatnom energijom i pozitivom. 4. Sebi sam puno draža u svakom pogledu. 5. Trening je moja dnevna rutina baš kao i kava, a rutina je dobra. Kad si starija rutina je nužna. 6. Dobro znam svoj kapacitet koji mi je potreban u dnevnim obavezama. 7. Ništa me ne boli. 8. Da još napomenem da me trening razbudi i sve profunkcionira, sve se razbudi u tijelu i glavi, sve je nekako lakše i bolje rješavam probleme. 9. Osjećaj nakon treninga je moj 'dope'. 10. Nema boljeg osjećaja od zadovoljstva koje osjećam. Zato, ne čekajte, ne odgađajte.... Nego krenite, jer nikad nije kasno", poručila je Danijela.