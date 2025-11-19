Cibosi završili svoj europski put ali su ispraćeni pjesmom i ovacijama

U najvažnijoj utakmici dosadašnjeg dijela sezone košarkaši Cibone izgubili su od Reggiane (65:73) ne uspjevši tako izboriti prolaz u sljedeću fazu Fibina Europa kupa u koju je, kao prvoplasirana, prošla talijanska momčad. A uz nju i Dijon kao šesti najbolji drugoplasirani u deset skupina među kojima je ova Cibonina bila daleko najizjednačenija o čemu govori i podatak da su sve četiri momčadi imale skor 3-3.

No, bio je to lijep oproštaj jer vukovi su dali sve od sebe a bili su, najbolje ove sezone, podržani od publike koje se skupilo 2500. Osim toga, klub se potrudio organizirati fan zonu, plesačice, maskota Vuk je bio aktivan a u poluvremenu je zakucavala akrobatska skupina Dunking Devils. A sve to, pa i to da je publika unatoč porazu svojih ljubimaca, na kraju pjevala "Kako je dobro vidjeti te opet", priliku je imao vidjeti potencijalni budući vlasnik kluba, i sadašnji ulagač, kanadski bankar hrvatskih korijena Victor Dodig.

U ovaj tako važan susret Cibona je ušla bez svog startnog razigravača Šiška (leđa) ali i bez ozlijeđenog centra Lončara pa je trener Ivan Rudež, koji se još uvijek ne može osloniti na neiskusnog Bureka, imao na raspolaganju rotaciju od devet igrača.

Stoga je ključno pitanje bilo koliko će izdržati jedini razigravač (i kapetan) Krešimir Radovčić. A on je već početkom četvrte dionice napravio četvrti prekršaj s čime je otupjela njegova defenzivna agresivnost.

Domaćini su susret otvorili u grču (promašili prvih pet napada) što su gosti iskoristili za rano vodstvo (2:9, 4:14) pa su cibosi na mini odmor, između četvrtina, otišli s "minus 12" (12:24).

Gosti su krenuli u utakmicu s četiri tamnoputa igrača u postavi (a ukupno ih imaju osam) a u jednom trenutku su igrali i petorkom stranaca. Prvi koš kojeg je postigla "talijanska manjina" bila je dvica Ugliettija i to nakon što su prva 22 koša gostiju postigli stranci.

Od Ciboninih stranaca raspoloženiji je u prvih 20 minuta bio krilni-centar Hepa (8 koševa) jer je beku Robersonu (šut 2-9) malo toga polazilo za rukom pa je svoj prvi koš zabio tek u 15. minuti.

Nakon što se na veliki odmor otišlo s 41:47 tih šest razlike zaostatka bila je, tijekom treće četvrtine, česta slika na semaforu sve dok Hepa u 29. minuti nije zabio tri slobodna bacanja za 48:51.

Nakon Bartove trice ali i Serdarušićeva zakucavanja iz prodora nagrađenog s dodatnim bacanjem spustili su cibosi zaostatak i na "minus dva", u jednom trenutku i na "minus jedan" (62:63) no do vodstva nisu uspjeli doći pa se pokazalo da su, zapravo, platili cijenu lošeg otvaranja.

Zapravo, upravo kod tog rezultata Cibona je energetski i idejno počela tonuti. Radovčić promašuje otvorenu tricu, Skorić krivo dodaje, Hepa najprije biva izblokiran a potom čini i nesportsku i gosti na ulasku u 38. minutu odlaze na "plus devet" (62:71). I uz svu borbenost do isteka vremena tu je zapravo Cibonina europska priča bila pečatirana.

Cibosi su po broju skokova suparniku bili ravnopravni ali su tricu šutirali značajno slabije. Zabili su šest od 30 a Reggiana osam od 24. Osim toga, gosti su imali dva Amerikanca jaka na loptu od kojih je Barford (16 koševa) prednjačio u prvom a Caupain (15 koševa, 9 asista) u drugom poluvremenu. I dok je Kamaka Hepa bio najbolji pojedinac svog sastava (15 koševa, 12 skokova), drugi Cibonin Amerikanac Justin Roberson imao je vrlo lošu šutersku večer. On je pogodio sam tri od 17 lopti pa nije dosegnuo niti dvoznamenkasti učinak.



