Je li ovo dosad najsnažnija prijetnja Moskvi? 'Spremni smo večeras, branit ćemo svaki centimetar'

Njemačka je spremna odmah reagirati na bilo kakav ruski napad na NATO, uključujući masovne zračne udare na ključne ruske regije, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za britanski The Telegraph general-pukovnik Holger Neumann, načelnik njemačkih zračnih snaga. U svom prvom intervjuu za britanske novine, Neumann je poslao jedno od najsnažnijih upozorenja Moskvi koje je dosad izrekao visoki njemački vojni dužnosnik. Naglasio je da će njegove snage, u slučaju napada na bilo koju članicu Saveza, pokrenuti razorne zračne napade na Rusiju te braniti 'svaki centimetar' NATO-ova teritorija. "Ako dođe do sukoba, nadamo se da nikada, ali ako se dogodi, branit ćemo svaki centimetar našeg teritorija. Mislim da je ovo važna poruka, posebno za sjever i naše baltičke saveznike“, rekao je Neumann. "Mora biti jasno, ne postoje zone različite sigurnosti, da je NATO NATO, do posljednjeg centimetra", dodao je.

Neumann je posebno istaknuo regije koje bi pretrpjele "gnjev NATO-a" u slučaju ruske agresije. Poluotok Kola na sjeverozapadu Rusije (područje s nuklearnim arsenalom), potom Kalinjingrad (strateška ruska enklava okružena članicama NATO-a), Sankt Peterburg (s ključnim pomorskim snagama) te Crno more (dom ruske Crnomorske flote).

"Uložit ćemo sve što imamo u Njemačkoj, zrakoplovstvu, ali i u NATO-u, kako bismo obranili našu zemlju, naše vrijednosti, naše stanovništvo i naš savez", poručio je za Telegraph. Unatoč desetljećima nedovoljnog ulaganja u Bundeswehr, Neumann je uvjeren u trenutačnu spremnost. "Borba večeras znači da ako me netko sada nazove i kaže da imamo sljedeću situaciju, moramo biti spremni sada – i jesmo", kazao je.

Neumann je ponudio njemačku pomoć Velikoj Britaniji u slučaju potrebe za zračnom obranom preko NATO mehanizama. "Britanija je saveznik NATO-a, pa ako bi se takva situacija dogodila, NATO bi mogao rasporediti sredstva protuzračne obrane u Veliku Britaniju kako bi pružio zaštitu. Budući da je to zadatak NATO-a, naravno da bismo bili tamo", dodao je. Neumann nadgleda ambicioznu kampanju modernizacije Luftwaffea u sklopu plana kancelara Friedricha Merza o izgradnji najjače konvencionalne vojske u Europi. Vlada ulaže milijarde eura u sustave protuzračne obrane poput Patriot, Iris-T i Arrow 3. "Želim biti vrlo, vrlo snažan europski pratitelj i partner koji ispunjava svoju zadaću u savezu i zato bismo i sami trebali razvijati neke kritične sposobnosti“, rekao je, dodavši da ne podržava ideju europske autonomije od SAD-a i da je veliki zagovornik transatlantske veze unutar NATO-a.

Unatoč činjenici da Rusija četiri godine nakon invazije na Ukrajinu još nije uspjela steći potpunu zračnu nadmoć, Neumann upozorava na oprez. "Pravilo broj jedan: nikada ne podcjenjujte protivnika. Dakle, što god vidimo u Ukrajini, uvijek moramo biti oprezni s procjenama poput 'oni to ne rade ili ne mogu ono'. "Istaknuo je rusku prilagodljivost, te napredne platforme kao što su Su-35 Flanker, Su-57 Felon, MiG-31 Foxhound, krstareće rakete, balističke i hipersonične rakete. "Način na koji se Rusija bori u Ukrajini razvio se i prilagodio tijekom više od četiri godine neprijateljskih djelovanja", kazao je.

General-pukovnik Holger Neumann (57) rođen je 1968. u Ulmu. Majka mu je radila kao tajnica u Luftwaffeu, a on je sanjao o letenju još od pete godine, nadahnut i filmovima Ratovi zvijezda. Služio je kao pilot Tornada i Eurofightera Typhoona, a 2014. je bio raspoređen u Afganistan.