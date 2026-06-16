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Komentari
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NIŠTA OD SUSRETA NA G7 SUMMITU?

Putin odbio sastanak sa Zelenskim u Europi? Kijev htio pregovore uz Trumpa, Macrona i europske lidere

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/6
Autor
Lorena Posavec
16.06.2026.
u 06:34

Komentari su uslijedili nakon što je Trump u nedjelju odvojeno razgovarao i s Putinom i sa Zelenskim

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da je Ukrajina predložila sastanak na visokoj razini s Vladimirom Putinom na marginama summita G7 kako bi se razgovaralo o okončanju rata, ali je Moskva odbila ponudu. "Predložili smo Putinu sastanak bilo gdje, gdje bi se mogle donijeti stvarne odluke o okončanju rata. On to ne želi", napisao je Zelenski na X-u nakon svojeg obraćanja na Međuvladinoj konferenciji EU-a. Zelenski je rekao da je Kijev sa SAD-om i Francuskom razgovarao o mogućnosti organiziranja sastanka s Rusijom u okviru G7, "uz sudjelovanje svih demokratskih zemalja". Rekao je da Putin nije želio ni taj format.

Predsjednik Zelenski ranije je predložio sastanak s Putinom na marginama summita G7 u Francuskoj, gdje se očekivalo da će biti prisutni američki predsjednik Donald Trump i francuski predsjednik Emmanuel Macron, piše Kyiv Post. Prema riječima ukrajinskog čelnika, taj bi format okupio "Europljane plus Ameriku" i stvorio snažniji diplomatski okvir za razgovore. Zelenski je također rekao da je u nedjelju s Trumpom razgovarao o mogućnosti organiziranja takvog sastanka u SAD-u, u formatu u kojem bi Putinu bilo "mnogo teže odbiti" američkog predsjednika. "Vidjet ćemo što će iz toga proizaći. Ako Rusija odbije i ovu priliku, bit će potreban dodatni pritisak", rekao je Zelenski.

Komentari su uslijedili nakon što je Trump u nedjelju odvojeno razgovarao i s Putinom i sa Zelenskim. Kremlj je citiran kako navodi da je Trump rekao Putinu da je okončanje neprijateljstava ključno te da je spreman raditi s europskim partnerima i Kijevom, uključujući kroz razgovore u okviru summita G7. Kyiv Post ranije je izvijestio da su se Zelenski i Trump dogovorili sastati tijekom okupljanja G7 u Evian-les-Bainsu, pri čemu je ukrajinski čelnik rekao da je važno osigurati američku potporu ukrajinskim mirovnim naporima zajedno s europskim saveznicima.

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Ključne riječi
Rusija Ukrajina Volodimir Zelenski Vladimir Putin summit g7 G7

Komentara 7

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RE
reborn
06:48 16.06.2026.

Putin se boji...

MA
Madam
06:48 16.06.2026.

Putin misli da ima karte i zeli jos koji km2 osvojiti,a zaboravio je na flamingov let.

KI
Kontra indoktriniran
07:00 16.06.2026.

EUropa i Rusija mogu samo zajedno ići naprijed. Naravno, tako će i biti, što god Vi danas o tome mislili.

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