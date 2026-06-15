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ŽIDOVKA S AMERIČKOG JUGA

Američka profesorica: Kažete da socijalizam nije uspio, ali zar ovo danas uspijeva?

Autor
Branimir Pofuk
15.06.2026.
u 18:34

Za Obzor govori profesorica filozofije, porijeklom Židovka s američkog juga, koja se uskoro iz Europe, iz Berlina, vraća u domovinu, nakon što je od 2000. godine bila direktorica Einstein Foruma u Potsdamu. Najesen joj izlazi nova knjiga u kojoj argumentirano pojašnjava zašto trumpizam treba zvati zlom

Mislim da je velik dio mojega rada vođen zdravim razumom – rekla mi je američka filozofkinja Susan Neiman na kraju našeg dugog razgovora za Obzor. Navodim te riječi na početku, uvjeren da će mnogi, čitajući njezinu knjigu “Lijevo nije woke”, koju je nedavno objavio TIM press u prijevodu Tihomira Cipeka, pomisliti slično što i ja: pa ovo je glas zdravog razuma. Zbog toga se mnogi akademici, kako kaže Neiman, sumnjičavo pitaju je li to uopće filozofija. Ona je uvjerena da jest. Ja kao njen čitatelj, a pogotovo sugovornik, također. Ova profesorica filozofije, porijeklom Židovka s američkog juga, uskoro se iz Europe, iz Berlina, vraća u domovinu, nakon što je od 2000. godine bila direktorica Einstein Foruma u Potsdamu. Najesen joj izlazi nova knjiga o tome zašto trumpizam treba zvati zlom.

Ključne riječi
Donald Trump Zohran Mamdani Woke ljevičari ljevica filozofkinja

Komentara 8

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Avatar Krupe
Krupe
18:39 15.06.2026.

Trumpizam je zlo. Sve lijevo je zlo, svjesno ili nesvjesno. Woke, politička korektnost i zeleno-lgbt agende su vražji trozubac. - Put prema paklu popločan je dobrim namjerama.

VA
VanjaPlank
18:53 15.06.2026.

Danas se magla prodaje bolje nego zlato

Avatar Retardo
Retardo
19:05 15.06.2026.

Gospođi ni danas nije jasno da socijalizam nije uspio, hahah.

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