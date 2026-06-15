Američka profesorica: Kažete da socijalizam nije uspio, ali zar ovo danas uspijeva?

Mislim da je velik dio mojega rada vođen zdravim razumom – rekla mi je američka filozofkinja Susan Neiman na kraju našeg dugog razgovora za Obzor. Navodim te riječi na početku, uvjeren da će mnogi, čitajući njezinu knjigu “Lijevo nije woke”, koju je nedavno objavio TIM press u prijevodu Tihomira Cipeka, pomisliti slično što i ja: pa ovo je glas zdravog razuma. Zbog toga se mnogi akademici, kako kaže Neiman, sumnjičavo pitaju je li to uopće filozofija. Ona je uvjerena da jest. Ja kao njen čitatelj, a pogotovo sugovornik, također. Ova profesorica filozofije, porijeklom Židovka s američkog juga, uskoro se iz Europe, iz Berlina, vraća u domovinu, nakon što je od 2000. godine bila direktorica Einstein Foruma u Potsdamu. Najesen joj izlazi nova knjiga o tome zašto trumpizam treba zvati zlom.