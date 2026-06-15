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SVE VEĆI PRITISAK NA MIGRANTSKU RUTU

Krijumčari zatrpali zatvore, najmlađem je 19 godina

Autor
Snježana Bičak
15.06.2026.
u 22:12

Kombi iz kojeg izlaze migranti na zagrebačkom području izazvao je zgražanje tamošnjeg stanovništva, no takve su scene, kao i slike odbačene odjeće, obuće i ostalih potrepština u zabačena područja, uz šumske puteve, na rubovima naselja, gotovo svakodnevica u mjestima duž Schengena

Migrantska ruta kroz hrvatska mjesta posebno uz granicu s BiH ne miruje, tako da, primjerice, djelatnici PU karlovačke i ostalih policijskih rodova smještenih uz schengensku granicu te na cestama diljem županije, svakodnevno nailaze na one koji na krijumčarenju ljudi žele zaraditi.

Kombi iz kojeg izlaze migranti na zagrebačkom području izazvao je zgražanje tamošnjeg stanovništva, no takve su scene, kao i slike odbačene odjeće, obuće i ostalih potrepština u zabačena područja, uz šumske puteve, na rubovima naselja, gotovo svakodnevica u mjestima duž Schengena. Pa iako je policija sve učinkovitija u hvatanju krijumčara ljudi, taj je posao očito toliko unosan da je posla i dalje jako puno – toliko da hrvatski zatvori pucaju po šavovima zbog krijumčara koji prevladavaju po hrvatskim kaznionicama.

Ključne riječi
krijumčarenje Schengen granica migranti

Komentara 3

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SO
soovls
22:55 15.06.2026.

I to je na teret Hrvatske i hrvatskog proračuna. I policajce je po trebno dodtano platiti. Koliko to sve košta društvo? Treba ih smjestiti u logor ali to nazvati nekako drugačije. To je zasigurno jeftinije. Pa nek se pročuje ...

CO
CobraMikelNr3
22:54 15.06.2026.

Svako ilegalno prelaženje granice treba brutalno kažnjavati,uvesti drakonske kazne,posebno za krijumčare, te stvoriti EU graničarske snage sa ovalstima da pucaju bez upozorenja na svakog tko pokuša ilegalno uči u EU! Druge nema.

SE
Serđo23
22:50 15.06.2026.

Treba reći ljudima da su maknuli Orbana , pa sada mogu slobodno preko Mađarske , a i neka nas malo poštede !

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