Krijumčari zatrpali zatvore, najmlađem je 19 godina

Migrantska ruta kroz hrvatska mjesta posebno uz granicu s BiH ne miruje, tako da, primjerice, djelatnici PU karlovačke i ostalih policijskih rodova smještenih uz schengensku granicu te na cestama diljem županije, svakodnevno nailaze na one koji na krijumčarenju ljudi žele zaraditi.



Kombi iz kojeg izlaze migranti na zagrebačkom području izazvao je zgražanje tamošnjeg stanovništva, no takve su scene, kao i slike odbačene odjeće, obuće i ostalih potrepština u zabačena područja, uz šumske puteve, na rubovima naselja, gotovo svakodnevica u mjestima duž Schengena. Pa iako je policija sve učinkovitija u hvatanju krijumčara ljudi, taj je posao očito toliko unosan da je posla i dalje jako puno – toliko da hrvatski zatvori pucaju po šavovima zbog krijumčara koji prevladavaju po hrvatskim kaznionicama.