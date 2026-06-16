PODIJELJENA MIŠLJENJA

FIFA-ina nova pravila izazvala podjele: "Ovo ubija ritam utakmice"

"Mislim da su pauze za hidrataciju malo zanimljive jer sam očito gledao gotovo sve utakmice. TV reklame mi se baš i ne sviđaju", rekao je novinarima nizozemski kapetan Virgil van Dijk. "Mislim da ni za neutralne gledatelje na televiziji to nije sjajno. Dakle, ako je stvarno vruće, očito će biti dobro staviti ih unutra. Ali mislim da to morate gledati zasebno u svakoj utakmici, po mom mišljenju.“