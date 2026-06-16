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Počela je utakmica
SAUDIJSKA ARABIJA: Al-Owais - Abdulhamid, Altambakti, Al-Amri - Al-Shamat, Kanno, Al Juwayr, Al-Khaibari, Al-Harbi - Al-Dawsari, Al-Buraikan
URUGVAJ: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Vina - Ugarte, Bentancur - Valverde, Vinas, Araujo - Nunez
Pravdu na ovoj utakmici dijelit će Talijan Maurizio Mariani
Druga utakmica skupine H je ona između Saudijske Arabije i Urugvaja. U prvom susretu Zelenortski Otoci priredili su dosad najveću senzaciju ovog Svjetskog prvenstva tako što su odigrali 0:0 s europskim prvacima Španjolcima. Za obje ove reprezentacije zato je ovo prilika da preuzmu vrh ljestvice i naprave veliki korak prema nokatu-fazi.
Urugvaj u ovu utakmicu ulazi kao veliki favorit, ali Saudijska Arabija pokazala je kako zna prirediti iznenađenje, pogotovo u prvom kolu. U Kataru su prije četiri godine nanijeli jedini poraz Argentini na putu do naslova svjetskog prvaka.
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"Mislim da su pauze za hidrataciju malo zanimljive jer sam očito gledao gotovo sve utakmice. TV reklame mi se baš i ne sviđaju", rekao je novinarima nizozemski kapetan Virgil van Dijk. "Mislim da ni za neutralne gledatelje na televiziji to nije sjajno. Dakle, ako je stvarno vruće, očito će biti dobro staviti ih unutra. Ali mislim da to morate gledati zasebno u svakoj utakmici, po mom mišljenju.“
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- Stvorili smo puno prilika, ali nismo imali prave svježine na ovoj razini natjecanja. Suparnik se smjestio duboko u svom dijelu terena i odigrao je maksimalno koncentrirano od početka do kraja. Tada je teško probiti i doći do pogotka. Jednostavno rečeno, ovo je bila jedna od onih utakmica kada lopta ne želi ući u njihovu mrežu.
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