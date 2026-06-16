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UŽIVO Urugvaj protiv jednog od autsajdera prvenstva traži put na vrh skupine
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16.06.2026. u 00:29
Tekstualni prijenos utakmice Saudijska Arabija - Urugvaj pratite na portalu Večernjeg lista od 00:00.
SAUDIJSKA ARABIJA
0-0
URUGVAJ
1. kolo Svjetskog prvenstva, Saudijska Arabija - Urugvaj, 00:00, Miami Gardens, Miami
30'

Al-Owais sjajno zaustavlja udarac Vinasa glavom s pet metara, nema promjene rezultata

28'

Dobar dolazak Saudijaca pred gol Urugvaja, ali izostao je udarac

20'

Tražili su Urugvajci kazneni udarac zbog igranja rukom u šesnaestercu Saudijaca, ali sve je čisto

13'

Po prvi puta su Saudijci preuzeli kontrolu nad loptom, ali ne pokazuju previše ambicije prema naprijed

5'

Dobar udarac Arauja iz daljine, ali zaustavlja to vratar Saudijaca

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica

SASTAVI

SAUDIJSKA ARABIJA: Al-Owais - Abdulhamid, Altambakti, Al-Amri - Al-Shamat, Kanno, Al Juwayr, Al-Khaibari, Al-Harbi - Al-Dawsari, Al-Buraikan

URUGVAJ: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Vina - Ugarte, Bentancur - Valverde, Vinas, Araujo - Nunez

SUDAC

Pravdu na ovoj utakmici dijelit će Talijan Maurizio Mariani

LJESTVICA

NAJAVA

Druga utakmica skupine H je ona između Saudijske Arabije i Urugvaja. U prvom susretu Zelenortski Otoci priredili su dosad najveću senzaciju ovog Svjetskog prvenstva tako što su odigrali 0:0 s europskim prvacima Španjolcima. Za obje ove reprezentacije zato je ovo prilika da preuzmu vrh ljestvice i naprave veliki korak prema nokatu-fazi.

Urugvaj u ovu utakmicu ulazi kao veliki favorit, ali Saudijska Arabija pokazala je kako zna prirediti iznenađenje, pogotovo u prvom kolu. U Kataru su prije četiri godine nanijeli jedini poraz Argentini na putu do naslova svjetskog prvaka.

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