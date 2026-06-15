Sudski vještak o tragediji kod Splitskih vrata: Prerano je govoriti o krivnji

Istraga jedne od najtežih pomorskih nesreća u Hrvatskoj posljednjih godina u kojoj su kod Splitskih vrata u sudaru katamarana i jedrilice život izgubile četiri osobe, nastavlja se. Dok nadležne službe prikupljaju dokaze i utvrđuju okolnosti tragedije, u ponedjeljak je trajala zahtjevna akcija ronilaca koji su iz unutrašnjosti potonule jedrilice na dubini od 50 metara izvukli tijelo četvrte stradale osobe.



Okolnosti nesreće istražuju Lučka kapetanija Split, policija, Županijsko državno odvjetništvo te Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koja je odmah nakon tragedije pokrenula vlastitu istragu. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako je riječ o jednoj od najtežih tragedija s kojima se susreo tijekom svoje profesionalne karijere.