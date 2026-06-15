Sudski vještak o tragediji kod Splitskih vrata: Prerano je govoriti o krivnji

Istraga jedne od najtežih pomorskih nesreća u Hrvatskoj posljednjih godina u kojoj su kod Splitskih vrata u sudaru katamarana i jedrilice život izgubile četiri osobe, nastavlja se. Dok nadležne službe prikupljaju dokaze i utvrđuju okolnosti tragedije, u ponedjeljak je trajala zahtjevna akcija ronilaca koji su iz unutrašnjosti potonule jedrilice na dubini od 50 metara izvukli tijelo četvrte stradale osobe.
Okolnosti nesreće istražuju Lučka kapetanija Split, policija, Županijsko državno odvjetništvo te Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koja je odmah nakon tragedije pokrenula vlastitu istragu. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako je riječ o jednoj od najtežih tragedija s kojima se susreo tijekom svoje profesionalne karijere.
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Okolnosti nesreće istražuju Lučka kapetanija Split, policija, Županijsko državno odvjetništvo te Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koja je odmah nakon tragedije pokrenula vlastitu istragu.
Komentara 1
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Katamaran KRILO ECLIPSE poznat je kao jedno od najbržih plovila na liniji Split–Hvar, a putovanje traje svega 55 minuta. Upravo zato javnost s pravom očekuje temeljitu i nepristranu istragu svake pomorske nesreće ili incidenta u kojem sudjeluju brza putnička plovila. Povjerenje u institucije ne gradi se unaprijed donesenim zaključcima ni zaštitom pojedinaca, nego transparentnim utvrđivanjem svih činjenica i odgovornosti. Bez obzira na to tko je uključen, građani imaju pravo očekivati da zakon bude jednak za sve. U ovoj tragediji nema mjesta ismijavanju bilo kojeg naroda. Česi vole Jadran, dolaze na naše more desetljećima i dobrodošli su gosti. To što ne dolaze iz zemlje s pomorskom tradicijom nikome ne daje pravo na podsmijeh ili omalovažavanje. Ovdje je riječ o ljudskim životima i velikoj obiteljskoj tragediji. Umjesto šala i predrasuda, potrebno je pokazati poštovanje prema stradalima, suosjećanje prema njihovim obiteljima i pričekati da nadležne institucije utvrde sve okolnosti događaja. Tragedije na moru ne biraju nacionalnost. Danas su stradali oni, sutra to može biti bilo tko od nas.