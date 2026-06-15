Indira Levak iznenadila priznanjem o bivšem suprugu: 'Pomirit ćemo se, on je moja srodna duša'

Prije dvije godine domaću estradnu javnost iznenadila je vijest da su se nakon 11 godina braka razveli Indira Levak i Miroslav Levak. Iako je kraj braka došao kao emotivni i medijski odjeknuta promjena, bivši supružnici vrlo su brzo pokazali da razlaz ne mora nužno značiti i prekid odnosa, barem kada je riječ o međusobnom poštovanju i suradnji. Ono što je posebno privuklo pažnju javnosti jest činjenica da su Indira i Miroslav i nakon razvoda ostali u iznimno bliskom i funkcionalnom odnosu. On i dalje obavlja ulogu njezina menadžera, što znači da su profesionalno i dalje čvrsto povezani, a kako sama pjevačica često ističe, upravo je on jedna od ključnih osoba u njezinu poslovnom okruženju, ali i u privatnom smislu podrške. Tijekom nedavnog nastupa u Beogradu, Indira je otvoreno progovorila o njihovom odnosu te svojim izjavama iznenadila dio publike, ali i ponovno potaknula rasprave o tome kako izgleda “moderni razvod” kada među bivšim partnerima ostane snažna emocionalna i profesionalna veza. Bez zadrške je opisala dinamiku njihova odnosa, ističući kako ih i dalje povezuje nešto što smatra duboko životno važnim.

“Ja ću se s njim pomiriti kad-tad, to je moja srodna duša, samo što sada živimo na dvije različite adrese. On ima svoj muški svijet, ja imam svoj ženski. On je moj menadžer, osoba koja me štiti od svega, moja stijena. Kada me nešto zaboli, on je tu, kada je posao u pitanju, također je tu. Najbolje bi bilo kada bi ljudi imali dvije nekretnine – svatko svoj prostor, a onda kada se vidimo, najbolji smo na svijetu”, izjavila je pjevačica za Avaz, dodatno naglasivši koliko joj je taj odnos stabilan i važan unatoč formalnom razvodu. Iza nje je višedesetljetna glazbena karijera tijekom koje je kao frontmenica grupe Colonia, a kasnije i kao solo izvođač, izgradila status jedne od najprepoznatljivijih pop-dance izvođačica u regiji. Njezini hitovi obilježili su čitave generacije, a energični nastupi i snažna scenska prisutnost učvrstili su joj vjernu publiku.

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Unatoč profesionalnom uspjehu i ispunjenoj karijeri, Indira je više puta otvoreno govorila o tome da joj na privatnom planu jedna želja i dalje ostaje posebno važna. Riječ je o majčinstvu, o kojem je dugo razmišljala i koje je, kako sama priznaje, oduvijek priželjkivala. U novijim izjavama ponovno je otvorila tu temu te otkrila kako sve ozbiljnije razmatra mogućnost posvajanja djeteta. Istaknula je kako vjeruje da mnoga djeca trebaju dom, sigurnost i ljubav te da u tome vidi smisao i ispunjenje koje nadilazi sve profesionalne uspjehe. “Više od svega sam željela postati majka, ali ne možemo protiv onoga što je suđeno. Dugo razmišljam o posvajanju i vjerujem da je to nešto prekrasno. Mnogo djece nema obitelj ni sigurnost, i voljela bih da se sve okolnosti poklope kako bi mi se ta želja ostvarila”, poručila je pjevačica, naglasivši da tu odluku ne doživljava kao plan B, nego kao jednako vrijednu i duboko emotivnu životnu opciju.

*uz korištenje AI-ja