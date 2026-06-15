Vučić otkrio koga će bodriti na SP-u, malo tko bi ovo očekivao: 'Uvijek volim navijati za njih'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o Svjetskom prvenstvu koje se trenutno održava u Sjevernoj Americi te otkrio kome će dati svoju podršku tijekom turnira. Gostujući u emisiji "Jutro" na TV Prva, Vučić se najprije osvrnuo na sezonu košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana, a potom je komentirao i nogometni Mundijal.

Istaknuo je kako bi volio vidjeti južnoameričko finale, posebno dvoboj najvećih rivala Brazila i Argentine, ali je otkrio da simpatizira i reprezentacije koje nemaju status favorita. "Uvijek volim navijati za autsajdere iz ovih afričkih zemalja, ako netko od njih prođe, ali ne vjerujem", rekao je Vučić.

Dodao je kako bi za nogometne zaljubljenike bilo posebno zanimljivo vidjeti okršaj južnoameričkih velikana. "Uvijek je divno gledati Brazil - Argentina, taj južnoamerički derbi", kazao je srbijanski predsjednik. Govoreći o favoritima, istaknuo je da će europske reprezentacije imati važnu ulogu na turniru. "Jaki su Europljani, Francuzi, Španjolci, Nizozemci, Belgijci i Nijemci, naravno", rekao je Vučić.

Da podsjetimo, Srbija se nije plasirala na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo 2026. godine nakon što je europske kvalifikacije u skupini K završila na razočaravajućem trećem mjestu s 13 osvojenih bodova, ostavši iza izravno plasirane Engleske i drugoplasirane Albanije. Tu nije stao kraj lošim rezultatima srpske reprezentacije, koje su kasnije upisivali i u prijateljskim utakmicama. Nedavno su, naime, poraženi od Zelenortskih Otoka rezultatom 0:3, a potom i od domaćina ovogodišnjeg SP-a, Meksika, s visokih 5:1.