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Gaf slavnog košarkaša

Poznati Hrvat objavio da čita Hitlerov 'Mein Kampf', poslije sve obrisao: 'Zamolili su me da maknem'

Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
13.06.2026.
u 21:57

Hrvatski košarkaš Luka Božić našao se u središtu kontroverze nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju knjige Adolfa Hitlera. Objava je ubrzo uklonjena, a igrač se javnosti obratio porukom isprike.

Samo nekoliko dana nakon što je potvrđeno da u sljedećoj sezoni više neće nositi dres španjolskog prvoligaša Covirán Granade, hrvatski krilni centar Luka Božić izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Božić je na svom službenom Instagram profilu objavio sliku knjige „Mein Kampf“ autora Adolfa Hitlera, popraćenu emotikonom koji signalizira odobravanje („like“).

Nakon oštrih reakcija javnosti, bivši MVP regionalne ABA lige izbrisao je spornu objavu te ponudio objašnjenje na engleskom jeziku: „Zamolili su me da obrišem 'story' knjige koju trenutačno čitam. Time nisam izražavao svoje političke stavove, već sam samo podijelio fotografiju. Ako sam ikoga uvrijedio, ispričavam se. Volim čitati različitu literaturu.“

Da podsjetimo, Adolf Hitler bio je njemački političar i diktator koji je predvodio Nacionalsocijalističku njemačku radničku stranku (Nacističku stranku). Na vlast je došao 1933. godine i uspostavio totalitarni režim koji je progonio političke protivnike, Židove, Rome, osobe s invaliditetom i druge skupine. Kao njemački vođa pokrenuo je Drugi svjetski rat napadom na Poljsku 1939. godine. Njegova politika rasizma, antisemitizma i osvajačkih ratova dovela je do smrti milijuna ljudi, uključujući oko šest milijuna Židova ubijenih u Holokaust. Umro je 1945. godine, kada je nacistička Njemačka bila pred porazom, počinivši samoubojstvo u bunkeru u Berlinu. Danas se smatra jednim od najodgovornijih ljudi za najveće zločine 20. stoljeća.

Instagram objava Luke Božića
Foto: Instagram/Luka Božić

Ovaj incident dolazi u trenutku kada Božić iza sebe ima rezultatski briljantnu sezonu u Španjolskoj. Unatoč kontroverzi izvan terena, hrvatski košarkaš bio je neosporni lider i najbolji igrač Granade. Njegove sjajne predstave prepoznala je i elitna ACB liga, koja ga je uvrstila u najbolju petorku prvenstva, uz bok zvijezdama poput Marija Hezonje (Real Madrid) i Jeana Montera (Valencia).

Statistički gledano, Božić se upisao u povijest košarke u Granadi i ostvario je prosječni indeks korisnosti od 24,26 kroz regularni dio sezone. Tim je rezultatom srušio klupski rekord legendarnog Curtisa Borchardta iz sezone 2006./07. (23,8) i postao statistički najbolji igrač koji je ikada nosio dres kluba iz te pokrajine. Božić je trenutačno slobodan igrač i čeka potpis za novi klub u kojem će nastaviti karijeru.

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Ključne riječi
Adolf Hitler Luka Božić

Komentara 6

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VA
VanjaPlank
22:12 13.06.2026.

Za šta se ispričao ?!?! Za to da čita knjigu ?????? Woke idiotizmu nikad kraja

BP
Besposlen pop
22:28 13.06.2026.

Čitati (!) knjigu Mein Kampf je neprimjereno, ali ubijati 168 curica u školi za djevojčice ili svakodnevno godinama bombardirati civile u Gazi ili Libanonu je društveno prihvatljivo 👏👏

Avatar Arba
Arba
22:16 13.06.2026.

Čitati knjige Tita, Staljina , Pol Potha, Ghadafija, Mao Zedonga, Fidela Castra…. Ne znači i simpatiziranjesa njihovom ideologijom i idejama.

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