Dalić uoči Engleske ima nedoumice u veznom redu. Načuli smo nešto loše o Mateu Kovačiću

Kakav će biti prvi sastav protiv Engleske? Pitanje je to koje se diljem Hrvatske, ali i u Dallasu i Alexandriji među onima koji prate hrvatsku reprezentaciju, postavlja gotovo pa stalno. Naravno, ne možemo tvrditi da znamo prvi sastav jer stručni stožer na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem sve to jako dobro skriva, ali po govoru tijela igrača i određenim podjelama te rasporedima igrača u onih prvih 15 minuta treninga koje je otvoreno za medije, možemo izvlačiti određene misli, pretpostavke i zaključke.

Kova nije na maksimumu

Gotovo je sigurno da će vatreni protiv Engleza istrčati u formaciji 3-4-2-1, koja se vrlo lako mogla pretvoriti u 5-4-1, baš kako je to izgledalo na pripremnoj utakmici protiv Brazila u ožujku u Orlandu. U svim jačim utakmicama (Kolumbija, Brazil, Belgija) Dalić se odlučio za tu formaciju, dok je protiv Slovenije koristio sustav 4-2-3-1, sustav koji je Hrvatskoj više poznat i uobičajen te sustav koji će vrlo vjerojatno biti upotrijebljen u utakmicama protiv Paname i Gane. Naravno, ovisno o rezultatu protiv Engleske.

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Ta promjena sustava u potpunosti mijenja priču o veznom redu, prvenstveno zbog činjenice da u tom slučaju s 3-4-2-1 imamo četiri veznjaka centralnih nakana umjesto tri. Za jednog veznjaka znamo da je zacementiran u početnoj postavi, a to je Luka Modrić, naš najbolji igrač čak i s 40 godina na leđima, čak i kad nije na sto posto svojih mogućnosti. Kao i uvijek, od Luke će se očekivati diktiranje tempa i otpornost na presing u posjedu, a pametno pozicioniranje i presijecanje linija dodavanja van posjeda. Pravo pitanje koje se postavlja jest – tko će Luki praviti društvo.

Na prvu bi se pretpostavilo da će njegov partner u ovom središnjem dijelu veznog reda biti Mateo Kovačić. U međuvremenu smo načuli da je Mateo u nekim trenucima visio po pitanju prvog sastava jer se još uvijek nije vratio na svoj maksimum, a iako bi to i dalje moglo biti istina, Kova djeluje iznimno raspoloženo i nasmijano na treninzima, što nas navodi na to da bi ipak mogao biti starter. Ako Mateo završi na klupi, njegovo mjesto kao Modrićev partner u centralnom dijelu veznog reda bit će Petar Sučić, kojem bi ta pozicija najbolje odgovarala u svojevrsnoj ulozi box-to-box trkača dok bi ga Modrić svojom dirigentskom ulogom komplementirao. S Kovačićem bi imali više kontrole, dok bi sa Sučićem imali više dinamike.

Sučić ipak ima nešto više šanse startati u ulozi jedne od dviju desetki, to jest ofenzivnih veznjaka. Najizglednija opcija za utakmicu s Engleskom je da će na tim 'desetkama' započeti Martin Baturina lijevo, a Petar Sučić desno. Kod Sučića se u utakmici protiv Belgije baš vidjelo da mu ta desetka ne odgovara, pa s tim na umu postoji i vrlo dobra mogućnost da na toj poziciji starter bude Andrej Kramarić. Njemu ta pozicija igrača međuprostora odgovara praktički savršeno, no glasine nam kazuju da će Krama ipak započeti na klupi, što nas malo iznenađuje. Na lijevoj se desetki, s druge strane, Baturina čini kao zacementirana opcija, kao i Modrić u srcu veznog reda.

Izbornik još važe

Da rezimiramo, u sustavu 3-4-2-1 postoji nekoliko opcija. Najizglednijom se čini opcija Modrić-Kovačić-Baturina-Sučić, a još postoje i ove varijante; Modrić-Sučić-Baturina-Kramarić te Modrić-Kovačić-Baturina-Kramarić. Dakle, pitanje je ostaju li na klupi Andrej Kramarić, Mateo Kovačić ili Petar Sučić u ovoj slagalici. Prva opcija je miks kontrole i dinamike, druga je daleko najdinamičnija (ali može na trenutke biti i nestabilna), dok je treća najkontroliranija, no mogla bi u određenim trenucima ipak biti pretjerano spora i statična. Samo jedan dan prije utakmice, a sigurno izbornik u svojoj glavi još važe opcije. Čak i ako je odlučio tko će započeti utakmicu, još ima vremena za preinake.