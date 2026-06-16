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Iran remijem otvorio SP nakon što je dva puta gubio od Novog Zelanda

FIFA World Cup 2026 - Group H - Saudi Arabia v Uruguay
Foto: Paul Childs/REUTERS
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
16.06.2026.
u 06:04

Sve četiri momčadi u skupini G nakon prvog kola imaju po bod, budući da su Belgija i Egipat također ranije remizirali 1-1 u Seattleu.

Iran i Novi Zeland odigrali su 2:2 u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u pred 70.000 navijača na stadionu SoFi u Los Angelesu. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iran je na koncu osvoji bod.

Sve četiri momčadi  imaju po bod, budući da su Belgija i Egipat također ranije remizirali 1:1 u Seattleu.

Novi Zeland je poveo golom Elijaha Justa u sedmoj minuti. Iran je izjednačio u 31. minuti, a strijelac je bio Ramin Rezauian.

Just je drugim golom u 54. minuti vratio Novi Zeland u vodstvo od 2:1, no deset minuta kasnije izjednačio je Mohammad Mohebi. 

Iran u nedjelju u Los Angelesu igra s Belgijom, a danNovi Zeland će u Vancouveru odmjeriti snage s Egiptom.

Sastavi:

Iran - (4-4-2) Alireza Beiranvand - Ramin Rezaeian, Shoja' Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi - Aria Yousefi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebi - Mehdi Taremi, Shahriyar Moghanlou. Izbornik: Amir Ghalenoei 

Novi Zeland (4-2-3-1) Max Crocombe - Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace - Joe Bell, Marko Stamenić - Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just - Chris Wood. Izbornik: Darren Bazeley.

Izmjene Iran: Mehdi Ghayedi– Aria Yousefi; Ali Alipour–ušao Shahriyar Moghanlou; Ehsan Hajsafi– Saman Ghoddos; Amirhossein Hosseinzadeh–Mehdi Taremi.

Izmjene Novi Zeland: Benjamin Old–Callum McCowatt; Ryan Thomas–Liberat Cacace; Jesse Randall–Sarpreet Singh; Tyler Bindon–Marko Stamenić.

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Novi Zeland reprezentacija Iran reprezentacija

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