Mlada pravnica odbila 145.000 eura godišnje: 'Radije ću biti zadovoljna nego bogata'

Maria Nopper završila je studij prava s odličnim uspjehom. Drugi državni ispit položila je s ocjenom 12 od 18 bodova, čime je bila sedma najbolja od 700 pravnih referendara u cijeloj Donjoj Saskoj. Tjedno je učila po 50 sati, a više prestižnih odvjetničkih ureda nudilo joj je posao s početnom plaćom većom od 145.000 eura godišnje plus bonuse. No 29-godišnja Nopper odbila je sve ponude i odlučila se za državnu službu. Danas radi kao upravna sutkinja u Hannoveru za manje od polovice te svote. "Bila sam uvijek više zainteresirana za sudnicu: slušati obje strane, moderirati i donositi odluke bez vanjskih pritisaka. To me oduvijek fasciniralo", rekla je Nopper. "Ne želim zastupati stavove koji ne odgovaraju mom uvjerenju i pravnom shvaćanju", dodala je.

Priča Marie Nopper odražava dublju krizu u njemačkoj odvjetničkoj branši. Prema istraživanju Kölner Soldan Instituta, samo 60 posto studenata prava danas želi klasičnu odvjetničku karijeru, dok je taj udio početkom 2000-ih iznosio 80 posto. Mnogi mladi pravnici, poput Nopper, radije biraju državnu službu, korporativno pravno savjetovanje ili napuštaju struku nakon nekoliko godina. Samo u 2023. godini njemačka odvjetnička komora izgubila je više od 4.000 odvjetnika, od čega je gotovo trećina bila mlađa od 40 godina. "Briga za mladi kadar pogađa odvjetništvo u kritičnom trenutku", upozorava profesor Matthias Kilian s Sveučilišta u Kölnu i voditelj Soldan Instituta. Od 2015. broj odvjetnika u njemačkim odvjetničkim uredima pao je za 25.000, odnosno za 15 posto, piše Ziet online.

Rad u velikim odvjetničkim uredima često podrazumijeva 50 do 80 sati tjedno, stalnu dostupnost i jaku konkurenciju. Studija američke odvjetničke komore pokazala je da trećina odvjetnika pati od depresije, svaki peti od anksioznosti, a svaki deseti je imao suicidalne misli. "Za generaciju Z i mnoge milenijalce ravnoteža između posla i privatnog života važnija je od visoke plaće i blistave karijere“, kaže Oliver Islam, član uprave Njemačkog odvjetničkog saveza.

Posebno su pogođene žene. Iako čine dvije trećine studenata prava, među odvjetnicima ih je samo 36 posto. "Što više napredujete, to je muški svijet izraženiji. Kao žena morate se puno više dokazivati“, rekla je Nopper.

Za razliku od odvjetničkih ureda, sudstvo nudi umjerenije radno vrijeme i veću fleksibilnost. Zbog nedostatka kadra, u nekim saveznim državama (npr. Thüringen i Hessen) značajno su snizili tražene ocjene za ulazak u sudačku službu. Maria Nopper, danas 31-godišnjakinja, kaže da već ima više od 100 donesenih presuda i osjeća znatno veću odgovornost nego što bi imala kao mlada odvjetnica. "Čovjek plaća visoku cijenu za visoku plaću. Radije ću raditi posao koji me čini zadovoljnom", kaže.