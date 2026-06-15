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MILIJUNI POSJETITELJA

Veliko preuzimanje na sjeveru Hrvatske: Česi za 50 milijuna eura kupuju poznati trgovački centar

Gornji Kneginec: U centru Lumini otvorena prva H&M trgovina u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
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VL
Autor
Sergej Abramov/Hina
15.06.2026.
u 17:16

U DRFG grupaciji su ocijenili da trgovački centar Lumini predstavlja stabilnu maloprodajnu imovinu s dominantnim položajem u Varaždinskoj županiji, te s visokokvalitetnom strukturom zakupaca.

Međunarodna investicijska grupa DRFG, sa sjedištem u Češkoj, preuzima trgovački centar Lumini kod Varaždina, za kojeg će izdvojiti oko 1,25 milijardi čeških kruna, odnosno više od 50 milijuna eura, priopćeno je u ponedjeljak iz DRFG-a. Kako je pojašnjeno u priopćenju, Lumini centar nalazi se u Donjem Knegincu i najveće je odredište za kupovinu i slobodno vrijeme u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Obuhvaća 25,8 tisuća kvadratnih metara komercijalnog prostora, okuplja 75 zakupaca, u potpunosti je popunjen i godišnje ugošćuje milijune posjetitelja.

„Trgovački centar u Varaždinu predstavlja našu drugu akviziciju komercijalnih nekretnina u Hrvatskoj, što potvrđuje našu predanost dugoročnom razvoju na ovom tržištu. Hrvatska maloprodaja zadržava zamah rasta, pri čemu je promet u trgovini na malo ovdje porastao za 3 posto na godišnjoj razini u prva dva mjeseca ove godine“, navode se u priopćenju riječi Jana Pelíšeka, direktora nekretnina u investicijskoj grupi DRFG.

U DRFG grupaciji su ocijenili da trgovački centar Lumini predstavlja stabilnu maloprodajnu imovinu s dominantnim položajem u Varaždinskoj županiji, te s visokokvalitetnom strukturom zakupaca. Smatraju da akvizicijom centra Lumini jačaju poziciju grupe na tržištima srednje i jugoistočne Europe. Ranije ove godine DRFG je preuzeo i trgovački centar ZTC u Rijeci.

Prema navodima s internetske stranice DRFG-a, ta se grupacija bavi nekretninama, telekomunikacijama i financijskim uslugama. Njezina nekretninska sekcija upravlja s preko 40 nekretnina komercijalne namjene, mahom trgovačkim i logističkim centrima, vrijednosti veće od 1,11 milijardi eura.

Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Ključne riječi
ulaganje preuzimanje lumini

Komentara 1

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AN
Antonio1952
18:06 15.06.2026.

Vide Cesi Hrvati kupuju ko ludi, ne gledaju na cijene a poslije kukaju na skupocu i inflaciju. Cesi su puno stedljiviuji, gledaju u sto trose novac pa imaju i duplo manju inflaciju.

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