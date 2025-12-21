Igor Štimac upisao još jednu veliku pobjedu, slavio protiv Borca u Banjoj Luci

Zrinjski iz Mostara večeras je pobjedom u gostima protiv Borca iz Banje Luke (1-0) završio prvi dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine na drugome mjestu iza banjolučke momčadi.

Plemići su na Gradskom stadionu u Banjoj Luci slavili rezultatom 1-0, a jedini strijelac bio je Matej Šakota u 53. minuti susreta.

Utakmica je odigrana u sklopu 18. kola i bila je završni susret jesenjeg dijela prvenstva. Zrinjski se ovom pobjedom priključio utrci za naslov prvaka prije odlaska na zimski odmor.

Jesenski prvak BiH je momčad Borca s 43 boda, slijedi Hrvatski športski klub Zrinjski s 40, Sarajevo je na 29 bodova, a Velež na četvrtoj poziciji ima 28, Željezničar je sa 25 bodova na peto mjestu.

Šesti Široki Brijeg ima 23, a Radnik iz Bijeljine 21 bod. Sloga iz Doboja je na osmome mjestu s 19 osvojenih bodova, dok su kandidati za ispadanje deveto Posušje i Rudar iz Prijedora s 15 osvojenih bodova.