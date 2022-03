Vladimir Putin doživio još jednu osobnu sramotu zbog napada na Ukrajinu

Ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu oduzet je počasni crni pojas u tekvondou zbog napada njegove zemlje na Ukrajinu, objavio je Međunarodni tekvondo savez.

Savez sa sjedištem u Seulu, navodeći svoj moto "Mir je dragocjeniji od trijumfa", osudio je rusku vojnu akciju u Ukrajini, rekavši da "brutalni napadi na nevine živote" krše sportske vrijednosti poštovanja i tolerancije.

Foto: POOL/REUTERS FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin takes part in a ceremony to award prize winners of an international judo tournament on the sidelines of the Eastern Economic Forum in Vladivostok, Russia September 12, 2018. Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via REUTERS/File Photo Photo: POOL/REUTERS

- Zbog toga je Međunarodni tekvondo savez odlučio je oduzeti počasni crni pojas 9. dan dodijeljen Vladimiru Putinu u studenom 2013. godine - navodi se u priopćenju Saveza.

Organizacija će se također pridružiti Međunarodnom olimpijskom odboru u zabrani isticanja ruske zastave i intoniranja ruske himne na svim međunarodnim natjecanjima. Odluka je donesena nakon što je Međunarodna judo federacija u nedjelju objavila da će suspendirati Putinov status počasnog predsjednika i veleposlanika togf sporta.

I druge sportske organizacije poput FIFA-e i UEFA-e suspendirale su sve ruske selekcije i klubove iz natjecanja.

