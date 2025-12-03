Plantićev promotor za Hrvata izborio eliminacijski meč koji ga približava najužem svjetskom vrhu

Sjajne vijesti iz Bangkoka, s konvencije najutjecajnije organizacije profesionalnog boksa, stigle su danas za hrvatskog supersrednjaša Luku Plantića. Prva je da je postavljen na peto mjesto rang liste izazivača svjetskog prvaka a druga, još bolja, jest da će se Luka Plantić boriti u eliminacijskoj borbi za status zazivača.

Vidjevši da je Lester Martinez stavljen za prvog izazivača, promotor Ahmet Oner predložio je eliminacijski meč između njegova hrvatskog aduta i Amerikanca Jermalla Charla, od čelnog čovjeka WBC-a Mauricija Suleimana čuo je sljedeće:

- A što mislite za Munguiju kao protivnika?

- Naravno. Na trenutak sam zaboravio na njega. I s njim se želimo boriti - otpovrnuo je Oner kojem je, na koncu, Sulaimana ovako rekao:

- Promotorskoj kući Matchroom smo kazali da ćemo uvažiti meč između Amerikanca Diega Pacheca i Francuza Kevina Lelea Sadje. Ako Pacheco pobijedi i on dolazi u obzir. Ono što mogu preporučiti našem Upravnom odboru jest da će se Plantić boriti ili s Munguijom ili s Pachecom.

- To je sve prihvatljivo - kazao je Oner koji je tu vijest prenio i samom Plantiću koji pak nije skrivao uzbuđenje.

- S nestrpljenjem ću pogledati subotnji meč Pacheca sa Sadjom. Ako Pacheco izgubi onda ću se boriti s Mungijom ako pak on pobijedi onda će mi protivnik biti netko od njih dvojice. A ja vjerujem da bi se to moglo dogoditi u travnju ili svibnju sljedeće godine.

Gdje bi volio da se ta borba održi?

- Meni svejedno gdje će biti, bitno je da bude.

Ako bi Luka tu borbu dobio, što bi to značilo za njegov status na svjetskoj rang listi najboljih supersrednjaša svijeta?

- Budući da je Terence Crawfordu oduzet naslov jer nije platio pristojbu WBC-u i to za dvije posljednje borbe, WBC je odlučio da će se za upražnjeni naslov boriti privremeni prvak Kamerunac Christian Mbilli i Britanac Hamzah Sheeraz. A ja vjerujem da bih kao pobjednik tog meča uskoro dobio priliku boriti se i za naslov prvaka.

Koliko bi mu za takav meč trebalo vremena za pripremu? Bi li onih standardnih 12 tjedana bilo dovoljno.

- Da. Prva četiri tjedna bila bi bazična a posljednjih osam bili bi ispunjeni boksačkim treninzima i sparinzima.

Za svoj prethodni meč Luka se pripremao u Antaliji a za ovaj planira otići do Amerike.

- Za taj meč volio bih odraditi pripreme u Americi kod Franka Sancheza, aktualnog trenera Filipa Hrgovića. Riječ je o treneru koji je od Genadija Golokvina učinio velikog šampiona i koji jako dobro poznaje kategoriju.

Što bi to značilo za njegova sadašnjeg ukrajinskog trenera Jaroslava Podmasterčika?

- On bi i dalje bio u timu no volio bih da se sa mnom pozabavi stručnjak poput Sancheza. Sportaš svoj talent treba stalno brusiti, poput dijamanta, da bi došlo do njegova maksimalnog sjaja.

Što bi to Luka kod sebe volio ispolirati?

- Volio bih ubrzati brzinu ruku, popraviti eksplozivnost, pokretljivost, biganje trupa. Tko je ambiciozan uvijek ima nešto za dotjerati. Svaki će trener naći neku sitnicu koju treba dignuti na višu razinu.