Sad je službeno: Ante Delija vraća se u oktogon UFC-a, zna se kad će mu biti sljedeća borba

Nakon višetjednih nagađanja, tijekom prijenosa priredbe UFC 323 stigla je i službena potvrda onoga što su fanovi s nestrpljenjem iščekivali. Hrvatski borac Ante Delija (35) ponovno ulazi u najpoznatiji svjetski oktogon, a njegov sljedeći nastup zakazan je za 31. siječnja 2026. u australskom Sydneyju. Na velikom UFC 325 eventu, koji će predvoditi revanš za titulu perolake kategorije između Alexandera Volkanovskog i Diega Lopesa, Delija će odmjeriti snage sa Sergejem Spivacom, 30-godišnjim Moldavcem poznatim pod nadimkom "Polarni medvjed". Riječ je o iznimno važnom meču za poredak teške kategorije, budući da Spivac trenutno drži sedmo mjesto na ljestvici izazivača, dok je Delija rangiran kao deveti. Pobjeda bi za hrvatskog gladijatora značila siguran skok i ulazak u rasprave o borbama s top 5 protivnicima, što je i sam naveo kao svoj cilj.

Sergej Spivac borac je koji preferira hrvanje i borbu u parteru, gdje je ostvario čak osam od svojih 17 profesionalnih pobjeda. Iako mu stojka nije jača strana, njegova snaga i pritisak u klinču predstavljaju opasnost za svakoga. Ipak, u meč protiv Delije ulazi nakon dva uzastopna poraza koja je upisao tijekom ove kalendarske godine, i to od Jailtona Almeide i Walda Cortesa-Acoste. Zanimljivo, upravo je od Cortesa-Acoste poražen i Delija u svom posljednjem nastupu početkom studenog, što ovom meču daje dodatnu dimenziju. Za Deliju će ovo biti treći nastup u manje od pet mjeseci, što je impresivan tempo koji pokazuje njegovu želju da ostane aktivan i što prije se vrati na pobjedničke staze.

Stilski gledano, Moldavac bi trebao odgovarati Deliji. Dubrovčanin je također vrhunski hrvač s dugogodišnjim iskustvom i trebao bi moći neutralizirati Spivacova najjača oružja. Udarčki je Ante osjetno superiorniji borac, brži na nogama i s boljom kondicijom, što je i sam isticao kao svoje prednosti. Njegov put do UFC-a bio je dug i trnovit, obilježen teškom ozljedom noge, borbama u promocijama poput PFL-a i M-1, ali je po dolasku u elitu odmah pokazao svoju kvalitetu. Spektakularnim nokautom protiv Marcina Tybure u debiju katapultirao se izravno u top 10, dokazavši da mu je mjesto među najboljima.

Ključ Delijinog napretka leži i u promjeni trening kampa. Posljednjih godinu i pol dana proveo je trenirajući u Engleskoj u dvorani Evolution Fitness XL, rame uz rame s UFC prvakom teške kategorije Tomom Aspinallom. Rad s jednim od najboljih boraca svijeta i njegovim timom vidljivo je unaprijedio Delijine vještine, što je i sam potvrdio. Sada ima priliku to ponovno dokazati protiv rangiranog protivnika i pobjedom se približiti borbi za pojas