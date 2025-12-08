Sambo federacija dopustila Rusima i Bjelorusima nastup s državnim simbolima

Međunarodna sambo federacija (FIAS) dopustila je ruskim i bjeloruskim sportašima natjecanje pod državnim simbolima od 1. siječnja 2026. godine, objavila je svjetska organizacija jednog od najbrže rastućih borilačkih sportova.

"Od 1. siječnja 2026. sportaši iz Rusije i Bjelorusije imat će pravo natjecati se pod svojim nacionalnim zastavama i uz svoje nacionalne himne na svim međunarodnim natjecanjima koje odobrava FIAS," stoji u objavi.

FIAS je prvotno u listopadu donio odluku kako ruski i bjeloruski sportaši na međunarodnim natjecanjima za mlade i juniore mogu nastupati pod svojim zastavama, a sada je odluku proširio i na seniore.

"Sport je most za dijalog i međusobno razumijevanje među narodima, čak i u teškim vremenima. Nastavili smo taj put, prvo vraćanjem nacionalnih simbola za juniore, a sada za sve sportaše. Ova odluka vraća situaciju u pravni okvir temeljen na jednakim pravima za sve članove naše federacije," istaknuo je predsjednik FIAS-a 72-godišnji Rus Vasilij Šestakov.