Klopp rekao što misli o Putinu: To je rat jednog stvarno lošeg čovjeka

- To mi je van svake pameti. Imam 54, skoro 55 godina i ne mogu razumjeti kako jedna odrasla osoba može cijeli svijet dovesti u takvu situaciju, posebno ljude u Ukrajini. Poznajem toliko Ukrajinaca i Rusa. Očito se ne radi o ljudima, to je rat jednog stvarno lošeg čovjeka. Moramo pokazati solidarnost. Kako je uvijek u mračnim vremenima, potrebni su vam trenuci u kojima možete razmišljati o nečemu. To je stvarno teško podnijeti, zadnja tri dana, ili kad god je počelo, svi smo stalno na telefonu. Moji bivši igrači vjerojatno su sada u ratu, ne znam točno jesu li se svi vratili u domovinu, rekao je zabrinuti Jurgen Klopp o invaziji Rusije na Ukrajinu i dodao:

Putina kao da briga za sve posljedice koje već pogađaju Rusiju. Čini se da Putina ne možemo zaustaviti, ali mu barem možemo uzrokovati više problema nego što je očekivao. Možda to pomaže ljudima u Ukrajini - zaključio je.



Inače, njemački strateg je s Liverpoolom u nedjelju protiv Chelseaja osvojio Liga kup i to rekordni, deveti.