Zbog kacige su mu zabranili nastup na Igrama, bogataš mu dao 200 tisuća dolara

Vlasnik ukrajinskog nogometnog kluba Šahtar Donjeck donirao je više od 200.000 dolara skeletoncu Vladislavu Heraskeviču nakon što je sportaš diskvalificiran s ZOI prije natjecanja zbog korištenja kacige s prikazom ukrajinskih sportaša poginulih u ratu s Rusijom.

27-godišnji Heraskevič diskvalificiran je prošli tjedan kada je porota Međunarodne federacije za bob i skeleton presudila da slike na kacigi - koje prikazuju sportaše poginule od ruske invazije na Ukrajinu 2022. - krše pravila o izražavanju sportaša na Igrama.Zatim je izgubio žalbu na Sportskom arbitražnom sudu nekoliko sati prije posljednje dvije vožnje svog natjecanja, nakon što je propustio prve dvije vožnje zbog diskvalifikacije.

Heraskeviču je bilo dopušteno trenirati s kacigom koja je prikazivala lica 24 poginula ukrajinska sportaša nekoliko dana u Cortini d'Ampezzo, gdje se nalazi centar za klizanje, ali Međunarodni olimpijski odbor ga je potom dan prije početka natjecanja upozorio da je tamo ne može nositi.

"Vladu Heraskeviču je uskraćena prilika da se natječe za pobjedu na Olimpijskim igrama, no on se vraća u Ukrajinu kao pravi pobjednik“, rekao je predsjednik Šahtara Rinat Ahmetov u izjavi kluba.„Poštovanje i ponos koje je svojim postupcima zaslužio među Ukrajincima najveća su nagrada. Istovremeno, želim da ima dovoljno energije i resursa da nastavi svoju sportsku karijeru, kao i da se bori za istinu, slobodu i sjećanje na one koji su dali svoje živote za Ukrajinu“, rekao je.

Iznos je jednak nagradi koju Ukrajina isplaćuje sportašima koji osvoje zlatnu medalju na Igrama.

Slučaj je dominirao naslovnicama na početku Olimpijskih igara, a predsjednica MOO-a Kirsty Coventry sastala se s Heraskevičom u četvrtak ujutro na klizalištu u neuspjelom pokušaju u zadnji čas da se postigne kompromis.MOO je predložio da nosi crnu traku na ruci i pokaže kacigu prije i poslije utrke, ali je rekao da njezino korištenje na natjecanju krši pravila o držanju politike izvan borilišta.