Tko je Tomislav Svetina? Moćnik u hrvatskom nogometu preživio je sve afere osim posljednje

Tomislav Svetina pojavio se u hrvatskom nogometu prije dvadeset i pet godina kao odvjetnik menadžera Dine Pokrovca te tada mladih zvijezda Nike Kranjčara i Dine Drpića. Ni mafijaška egzekucija njegova klijenta na kućnom pragu 2005. godine nije ga izbacila iz igre. Dapače, afere je privlačio poput magneta, no one su se od njega odbijale kao od teflona. Preživio je optužbe za prijevaru klijenata teške 50.000 eura, od kojih je na koncu pravomoćno oslobođen, i nastavio se uspinjati ljestvicama moći, pokazujući nevjerojatnu sposobnost preživljavanja u mutnim vodama domaćeg nogometa.

Ključni korak u karijeri bio je ulazak u Dinamo 2012. godine, gdje je postao glavni direktor i jedan od najbližih suradnika Zdravka Mamića. U Maksimiru je proveo šest godina, a njegova lojalnost došla je do punog izražaja nakon uhićenja braće Mamić, kada je kao operativni vođa kluba poručio da "cijeli klub stoji iza njih". Iako je kasnije iz priče o aferi Varga, gdje su se Dinamovim novcem kupovali pokloni za Mamićevog lažnog informatičara, izašao neokrznut, ostavio je dubok trag u poslovnim procesima kluba upravo u razdoblju koje obuhvaća optužnica Dinamo 2, teška 144 milijuna kuna.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’ Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ironično, nakon što je smijenjen u Dinamu, Svetina je 2018. na izborima za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS) pobijedio upravo kandidata kojeg je podržavao Zdravko Mamić. Tim je potezom pokazao političku vještinu i počeo graditi vlastitu bazu moći, neovisnu o bivšem šefu. Učvrstio je svoj utjecaj kao najmoćniji čovjek najutjecajnijeg regionalnog saveza, što mu je otvorilo vrata prema vrhu Hrvatskog nogometnog saveza. U srpnju 2021., na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, imenovan je izvršnim direktorom HNS-a, a kasnije i glavnim tajnikom, postavši ključni operativac krovne nogometne organizacije.

Njegov pad započeo je otvorenim sukobom s novom upravom Dinama predvođenom Zvonimirom Bobanom, koja je pokrenula inicijativu za njegovu smjenu s čela ZNS-a, tražeći "lustraciju" Mamićevih kadrova. Pritisak je postajao sve jači, no kap koja je prelila čašu bio je novogodišnji sastanak sa Zdravkom Mamićem u hercegovačkom restoranu "Udovice". Fotografije druženja s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa izazvale su potres u HNS-u, nakon čega je Svetina sredinom siječnja 2026. bio prisiljen podnijeti neopozivu ostavku na mjesto glavnog tajnika, čime je njegov utjecaj na nacionalnoj razini drastično smanjen.

Konačni udarac stigao je danas kad je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu protiv njega podiglo optužnicu zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti. Tereti ga se da je, kako bi osigurao vlastiti reizbor na čelo ZNS-a u rujnu 2025., samoinicijativno i protuzakonito izmijenio Statut saveza. Prema optužnici, postavio je toliko stroge uvjete za kandidaturu da je ostao jedini mogući kandidat, čime je potencijalnim protukandidatima zatvorio vrata. Za ovo kazneno djelo predviđena je zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina, što predstavlja najozbiljniji pravni izazov u karijeri čovjeka koji je desetljećima vješto plesao na rubu zakona.