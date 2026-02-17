VIDEO Legenda proživljava pakao: Luta ulicama, spava na klupi i gladuje, a sinovi žive u susjedstvu

Nogomet nije uvijek bio unosna i profitabilna industrija novca kakva je danas, zbog čega postoje igrači koji unatoč vrhunskim karijerama nisu postigli ekonomsku stabilnost. I upravo zato ulicama već godinama luta Apolinar Paniagua, legendarni paragvajski nogometaš koji nije imao sreće u životu.

Nekadašnji napadač, koji je je igrao za reprezentaciju Paragvaja i branio boje najvećih klubova u toj zemlji poput Olimpije, Guaranija i Libertada na utakmicama Copa Libertadoresa, danas ima gotovo 80 godina. Prošle godine našao se u centru pažnje kada je snimljen na ulici kako odgovara na na pitanja jedne žene i nabraja svoje uspjehe u karijeri.

Međutim, bilo je vidljivo kako nije u dobrom stanju. Sjedio je na ulici, bez cipela i teško je razgovarao. Zbog toga su mu mnogi korisnici društvenih mreža ponudili pomoć. Godinu dana kasnije njegova situacija nije se previše promijenila. Boravi u jednoj ruševnoj kući blizu parka te gleda svoju unučad kako igraju nogomet.

Nevjerojatno je da ga njegova vlastita djeca još uvijek nisu primila u svoje domove iako žive u neposrednom susjedstvu. Lokalni frizer svrati s vremena na vrijeme i ošiša ga na klupi. Zanimljivo je i to da ga svaki dan prehranjuju frizer i njegova supruga pokraj žive djece koja su u blizini.

Apolinar Paniagua rođen je 23. srpnja 1946. u Yaguarónu. Osim momčadi za koje je igrao u Paragvaju, nastupao je i za Antofagastu (Čile), Deportivo Pereira (Kolumbija) i Tampico Madero (Meksiko). Osim što je stigao je do naslova prvaka, Paniagua se također pamti po tome što je postigao 2000. gol u povijesti Millonariosa 20. svibnja 1973. godine.

Stanovnici već dulje vrijeme traže pomoć od države zbog zasluga koje ima u paragvajskom nogometu, ali pomoć je za sada izostala.