VIDEO Legenda proživljava pakao: Luta ulicama, spava na klupi i gladuje, a sinovi žive u susjedstvu

Nogomet nije uvijek bio unosna i profitabilna industrija novca kakva je danas, zbog čega postoje igrači koji unatoč vrhunskim karijerama nisu postigli ekonomsku stabilnost. I upravo zato ulicama već godinama luta Apolinar Paniagua, legendarni paragvajski nogometaš koji nije imao sreće u životu.
Nekadašnji napadač, koji je je igrao za reprezentaciju Paragvaja i branio boje najvećih klubova u toj zemlji poput Olimpije, Guaranija i Libertada na utakmicama Copa Libertadoresa, danas ima gotovo 80 godina. Prošle godine našao se u centru pažnje kada je snimljen na ulici kako odgovara na na pitanja jedne žene i nabraja svoje uspjehe u karijeri.
Međutim, bilo je vidljivo kako nije u dobrom stanju. Sjedio je na ulici, bez cipela i teško je razgovarao. Zbog toga su mu mnogi korisnici društvenih mreža ponudili pomoć. Godinu dana kasnije njegova situacija nije se previše promijenila. Boravi u jednoj ruševnoj kući blizu parka te gleda svoju unučad kako igraju nogomet.
Nevjerojatno je da ga njegova vlastita djeca još uvijek nisu primila u svoje domove iako žive u neposrednom susjedstvu. Lokalni frizer svrati s vremena na vrijeme i ošiša ga na klupi. Zanimljivo je i to da ga svaki dan prehranjuju frizer i njegova supruga pokraj žive djece koja su u blizini.
Me llega este video en donde se muestra la situación actual que vive un delantero paraguayo, Apolinar Paniagua qué pasó por el Pereira y salió campeón con Millonarios en 1972 pic.twitter.com/B9TpEHjRdj— Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) March 3, 2022
Apolinar Paniagua rođen je 23. srpnja 1946. u Yaguarónu. Osim momčadi za koje je igrao u Paragvaju, nastupao je i za Antofagastu (Čile), Deportivo Pereira (Kolumbija) i Tampico Madero (Meksiko). Osim što je stigao je do naslova prvaka, Paniagua se također pamti po tome što je postigao 2000. gol u povijesti Millonariosa 20. svibnja 1973. godine.
Stanovnici već dulje vrijeme traže pomoć od države zbog zasluga koje ima u paragvajskom nogometu, ali pomoć je za sada izostala.Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’
Pročitali smo jednu stranu priče.. Malo je intrigantno što mu ni država ne želi pomoći.. Druga strana priče vjerojatno nije niti malo ljepša od prve.. alkohol, droga, kurvanje, zanemarivanje, zlostavljanje.. Ne bi bio prvi..