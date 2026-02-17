Dalmatinci o potresu u BiH: 'Tresao se cijeli stan, pomicale su se stvari na stolu'

Potres magnitude 4,4 po Richteru zatresao je oko 17:30 sati šire područje Livna, a osjetio se i u Dalmaciji. Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio devet kilometara od Livna u BiH, na dubini od deset kilometara. Iako je prvotno objavljeno da je magnituda iznosila 4,1, naknadno je revidirana na 4,6 pa na 4,4, a građani tvrde da je udar bio snažniji nego što govori brojka.

Građani s područja Dalmacije opisali su na društvenim mrežama i stranici EMSC-a da je potres bio kratak, ali vrlo izražen, uz snažno i neugodno podrhtavanje tla. "Kratko, ali se bome zatreslo", navodi jedan građanin dok drugi iz Sinja ističe da je "vrlo jako protreslo". Više ih navodi da je udar bio "dug i snažan", a neki preciziraju: "Dugo podrhtavanje i jak udar na kraju".

Iz Makarske javljaju da je "dobro zatreslo", pa čak i da je riječ o "strašnom udaru i trešnji". Pojedinci tvrde da je podrhtavanje trajalo oko pet sekundi, a većina da je bilo dulje nego što su očekivali: "Baš je jako zatreslo, dugo je trajalo", "Dobrih pet sekundi je ljuljalo zgradu", "Već sam trčala prema vratima, bilo je kratko i jako". S otoka Brača također navode da je trajalo oko pet sekundi. Stanari zgrada opisuju i konkretne prizore - iz Kaštel Novog poručuju da se "tresao cijeli stan, a stvari na stolu su se tresle", dok jedan stanovnik kaže da se tlo "ljuljalo ispod njega dok je stajao mirno". Neki dodaju i da su životinje osjetile da dolazi potres te reagirale prije ljudi, što ih je dodatno uznemirilo.