Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA PODRHTAVANJA TLA

Dalmatinci o potresu u BiH: 'Tresao se cijeli stan, pomicale su se stvari na stolu'

Foto: EMSC
1/2
Autor
Lorena Posavec
17.02.2026.
u 18:05

Neki kažu i da su životinje osjetile da dolazi potres te reagirale prije ljudi, što ih je dodatno uznemirilo

Potres magnitude 4,4 po Richteru zatresao je oko 17:30 sati šire područje Livna, a osjetio se i u Dalmaciji. Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio devet kilometara od Livna u BiH, na dubini od deset kilometara. Iako je prvotno objavljeno da je magnituda iznosila 4,1, naknadno je revidirana na 4,6 pa na 4,4, a građani tvrde da je udar bio snažniji nego što govori brojka.

Građani s područja Dalmacije opisali su na društvenim mrežama i stranici EMSC-a da je potres bio kratak, ali vrlo izražen, uz snažno i neugodno podrhtavanje tla. "Kratko, ali se bome zatreslo", navodi jedan građanin dok drugi iz Sinja ističe da je "vrlo jako protreslo". Više ih navodi da je udar bio "dug i snažan", a neki preciziraju: "Dugo podrhtavanje i jak udar na kraju".

Iz Makarske javljaju da je "dobro zatreslo", pa čak i da je riječ o "strašnom udaru i trešnji". Pojedinci tvrde da je podrhtavanje trajalo oko pet sekundi, a većina da je bilo dulje nego što su očekivali: "Baš je jako zatreslo, dugo je trajalo", "Dobrih pet sekundi je ljuljalo zgradu", "Već sam trčala prema vratima, bilo je kratko i jako". S otoka Brača također navode da je trajalo oko pet sekundi. Stanari zgrada opisuju i konkretne prizore - iz Kaštel Novog poručuju da se "tresao cijeli stan, a stvari na stolu su se tresle", dok jedan stanovnik kaže da se tlo "ljuljalo ispod njega dok je stajao mirno". Neki dodaju i da su životinje osjetile da dolazi potres te reagirale prije ljudi, što ih je dodatno uznemirilo.

Ključne riječi
Split potres

Komentara 1

Pogledaj Sve
DE
Dex
19:34 17.02.2026.

a ovi iz Splita su se smijali kad je bio 5,2 u Zagrebu ....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!