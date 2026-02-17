UŽIVO Otvaranje iz snova za Niku Kovača, utakmica kasnila zbog bizarnosti, šok za PSG

Novi šok za PSG! Nisu iskoristili jedanaesterac, Vitinha je promašio s bijele točke!
Novi šok za PSG! Monaco golom Baloguna ima 2:0 u startu utakmice.
Već u 3. minuti u Dortmundu Borussia vodi 1:0! Guirassy je zabio na sjajan ubačaj Ryersona s desne strane. Vodstvo za momčad Nike Kovača!
Počeo je dvoboj u Dortmundu s 15 minuta zakašnjenja. Do sada samo jedan pogodak na ostalim večernjim dvobojima.
Igrači Borussije i Atalante izlaze na teren, svira himna Lige prvaka.
Već u drugoj minuti dvoboja Monaco je na svom stadionu poveo protiv PSG-a. Strijelac za 1:0 je Folarin Balogun.
Utakmica Borussije i Atalante pomaknuta je na 21.15 zbog kasnijeg dolaska nogometaša Borussije na teren u Dortmundu. Preostale dvije utakmice su počele. Zanimljivo, kasnili su domaći nogometaši. No, utakmica bi trebala početi s malim zakašnjenjem.
BORUSSIA DORTMUND: Kobel - Reggiani, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy
ATALANTA: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolašinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi - Pašalić, Zalewski - Scamacca
BENFICA: Trubin - Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl - Schjelderup, Aursnes, Barreiro - Prestianni - Rafa Silva, Pavlidis
REAL MADRID: Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouameni, Camavinga - Guler, Mbappe, Vinicius
MONACO: Kohn - Vanderson, Teze, Faes, Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Golovin, Adingra - Balogun
PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves - Barcola, Dembele, Kvaratskhelia
Galatasaray - Juventus (18.45, Arenasport 3)
Benfica - Real Madrid (21.00, Arenasport 1)
Borussia Dortmund - Atalanta (21.00, Arenasport 3)
Monaco - PSG (21.00, Arenasport 4)
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je prvi od četiri dana tzv. šesnaestine finala Lige prvaka. Klubovi koji su se u osnovnom dijelu sezone plasirali od 9. do 24. mjesta sada love priliku za plasman među 16 najboljih klubova Europe. Tamo ih već čeka osam najboljih sastava nakon Ligaške faze.
U slobodi se i prijetnje oslobode. Dobivali smo ih, kao i zabrane, prestanak ugovora dogovoren s ministricom
'Iako smo prije baratali brojkom od 1,6 milijuna Amerikanaca hrvatskog podrijetla, ima nas oko milijun'
VIDEO Robot Rinno: Ja sam iz Imotskog, a sada sam stacioniran u Zagrebu. Kaj oćeš da ti nekaj velim na zagrebačkom?
Još iz kategorije
Potop Juventusa u Turskoj, primili pet komada, ostali s desetoricom...
Nogometaši Galatasarayja svladali su u Istanbulu torinski Juventus 5-2 u prvom dvoboju razigravanja za prolazak u osminu finala Lige prvaka
Održan ždrijeb Lige prvaka: Real igra protiv Benfice, Borussia protiv Atalante
U doigravanju sudjeluju klubovi koji su ligašku fazu završili na pozicijama od 9. do 24. mjesta, a međusobnim dvobojima borit će se za ulazak među 16 najboljih momčadi Europe.
Hrvat režirao senzacionalan uspjeh, mediji ga hvale, a on poručuje: Nisam Guardiola
Hrvatski trener, 47-godišnji Ivan Leko, preporodio je belgijski Club Brugge: deklasirao nekadašnjeg europskog prvaka Marseille i izbacio ga iz Lige prvaka
Barcelona uz pogodak Olma slavila u golijadi, Bayern nastavlja pratiti Arsenal
U nastavku je prvo Dani Olmo sjajno zabio s vrha šesnaesterca, pod gredu, za 3-2, dok je Barcelona posao privela kraju kada je Lewandowski u 71. minuti bio strijelac za 4-2. Barcelona je trenutačno deveta na ljestvici, na rubu izravnog plasmana dalje.
Petar Sučić raspametio Talijane, evo kako su prozvali njegov gol: 'Ima samo jednu manu...'
Inter je na San Siru izgubio od Arsenala 3:1 u Ligi prvaka, no talijanski mediji nakon utakmice najviše pišu o hrvatskom veznjaku. Petar Sučić postigao je spektakularan pogodak i bio jedna od rijetkih svijetlih točaka u porazu svoje momčadi
Sučić zabio na San Siru, Inter izgubio od Arsenala, Real zabio šest komada Monacu
Bio je bolji engleski suparnik večeras, ali hrvatskom reprezentativcu ostaje utjeha da je zabio sjajan pogodak na velikoj pozornici
VIDEO Pogledajte golčinu Sučića u velikom derbiju Lige prvaka, ovo je bilo spektakularno
U velikom derbiju 7. kola Lige prvaka između Intera i Arsenala, hrvatski reprezentativac Petar Sučić postigao je spektakularan pogodak. Njegov je udarac vratio Inter u igru i zapalio tribine kultnog milanskog stadiona.
Kad nema Joška Gvardiola, tu je - katastrofa! City bez Hrvata doživio brutalno poniženje
Manchester City je doživio šokantan poraz 3:1 od norveškog Bodø/Glimta u sedmom kolu Lige prvaka. Norveški prvak, debitant u natjecanju, odigrao je fenomenalnu utakmicu i u potpunosti nadigrao Guardiolinu momčad, koja se bez Joška Gvardiola u obrani potpuno raspala
Joško Gvardiol je hit nakon Reala: 'Taj dečko je u Madridu bio nevjerojatan, kolosalan!'
Manchester City je nakon preokreta svladao Real Madrid na Santiago Bernabeuu, a nakon utakmice engleski mediji nisu štedjeli komplimente na račun hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola, koji je odigrao ključnu ulogu u važnoj pobjedi