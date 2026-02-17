Naši Portali
Autor
Patrik Mršnik
LIGA PRVAKA

UŽIVO Otvaranje iz snova za Niku Kovača, utakmica kasnila zbog bizarnosti, šok za PSG

REUTERS/Leon Kuegeler
17.02.2026. u 20:17
Prve utakmice šesnaestine finala Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
BORUSSIA D.
Guirassy 3'
1-0
ATALANTA
Liga prvaka - 1/16 finala, 21.00, Signal Iduna Park, Dortmund
23'

Novi šok za PSG! Nisu iskoristili jedanaesterac, Vitinha je promašio s bijele točke!

Gol
19' (Gol)

Novi šok za PSG! Monaco golom Baloguna ima 2:0 u startu utakmice.

Gol
3' (Gol)

Već u 3. minuti u Dortmundu Borussia vodi 1:0! Guirassy je zabio na sjajan ubačaj Ryersona s desne strane. Vodstvo za momčad Nike Kovača!

15'

Počeo je dvoboj u Dortmundu s 15 minuta zakašnjenja. Do sada samo jedan pogodak na ostalim večernjim dvobojima.

12'

Igrači Borussije i Atalante izlaze na teren, svira himna Lige prvaka.

Gol
2' (Gol)

Već u drugoj minuti dvoboja Monaco je na svom stadionu poveo protiv PSG-a. Strijelac za 1:0 je Folarin Balogun.

Početak
(Početak)

Utakmica Borussije i Atalante pomaknuta je na 21.15 zbog kasnijeg dolaska nogometaša Borussije na teren u Dortmundu. Preostale dvije utakmice su počele. Zanimljivo, kasnili su domaći nogometaši. No, utakmica bi trebala početi s malim zakašnjenjem.

SASTAVI

BORUSSIA DORTMUND: Kobel - Reggiani, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy
ATALANTA: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolašinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi - Pašalić, Zalewski - Scamacca


BENFICA: Trubin - Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl - Schjelderup, Aursnes, Barreiro - Prestianni - Rafa Silva, Pavlidis
REAL MADRID: Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouameni, Camavinga - Guler, Mbappe, Vinicius


MONACO: Kohn - Vanderson, Teze, Faes, Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Golovin, Adingra - Balogun
PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves - Barcola, Dembele, Kvaratskhelia

TKO IGRA?

Galatasaray - Juventus (18.45, Arenasport 3)
Benfica - Real Madrid (21.00, Arenasport 1)
Borussia Dortmund - Atalanta (21.00, Arenasport 3)
Monaco - PSG (21.00, Arenasport 4)

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je prvi od četiri dana tzv. šesnaestine finala Lige prvaka. Klubovi koji su se u osnovnom dijelu sezone plasirali od 9. do 24. mjesta sada love priliku za plasman među 16 najboljih klubova Europe. Tamo ih već čeka osam najboljih sastava nakon Ligaške faze.

