Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OBITELJSKI ALBUM

Znate li tko je ovo? Djevojčica s fotke postala je pjevačica i danas je u braku s našim poznatim nogometašem

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
27.12.2025.
u 14:30

Stare, pomalo izblijedjele fotografije odišu toplinom i nostalgijom, prikazujući brata i sestru u preslatkim pidžamama i svečanim kombinacijama, s osmijesima od uha do uha dok poziraju pokraj okićenog bora

Pjevačica Franka Batelić podijelila je s pratiteljima svoje obiteljske uspomene, objavivši niz fotografija koje prikazuju nju i njezinog brata Nikolu Batelića ispred božićnog drvca kroz tri različite godine njihova djetinjstva. Stare, pomalo izblijedjele fotografije odišu toplinom i nostalgijom, prikazujući brata i sestru u preslatkim pidžamama i svečanim kombinacijama, s osmijesima od uha do uha dok poziraju pokraj okićenog bora.

Uz objavu, pjevačica je napisala dirljivu poruku u kojoj se zahvalila svojim roditeljima i noni "na najtoplijim, najnježnijim, najsretnijim sjećanjima". Naglasila je kako tu istu čaroliju danas pokušava oživjeti i sa svojim klincima, postavljajući retoričko pitanje: "jer ima li išta ljepše od dječjeg ozarenog lica na božićno jutro?".

Kao savršen kontrast starim uspomenama, Franka je u galeriju dodala i suvremenu fotografiju svoje djece, sina Viktora i kćeri Grete, koje ima sa suprugom, bivšim nogometnim reprezentativcem Vedranom Ćorlukom. Iako se njihova lica ne vide u potpunosti, fotografija prikazuje malene kako sjede na podu ispred bora u identičnim zelenim pidžamama, stvarajući tako predivnu paralelu s njezinim vlastitim djetinjstvom.

FOTO Evo gdje su pobjegli Vedran Ćorluka i Franka Batelić! Fanovi razotkrili njihovu oazu mira
1/14

Ovim potezom Franka je simbolično pokazala kako se obiteljske tradicije i toplina blagdana prenose s generacije na generaciju, stvarajući nove uspomene koje će njezina djeca jednog dana također s nostalgijom gledati. Na kraju je svim svojim pratiteljima poželjela sretan i blagoslovljen Božić.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i komentara. Pratitelji su bili oduševljeni toplom obiteljskom atmosferom i iskrenim emocijama koje je Franka podijelila. "Bože lijepih mališana", "Divni, od srca sretan i blagoslovljen Božić", samo su neke od poruka koje su se nizale. Mnogi su istaknuli kako obožavaju "estetiku retro Božića", a jedna pratiteljica se čak prisjetila i zajedničkih dana iz prošlosti: "Ajmee.. vratila si me u dane vrtića s ovom trećom slikom". Komentari su potvrdili da je pjevačica uspjela prenijeti emociju i podsjetiti mnoge na važnost obiteljskih vrijednosti, posebice u vrijeme blagdana.

Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura
Ključne riječi
djetinjstvo Božić obitelj Franka Batelić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ISKRENI VIDEO

Naša influnecerica otkrila kako je nakon razvoda provela Božić bez sinova: 'Je**** bih potonula u depresiju'

Influencerica i bivša natjecateljica MasterChefa, Meri Goldašić, na Božić je s pratiteljima podijelila intimnu ispovijest o tome kako je provela blagdane bez svojih sinova nakon nedavnog razvoda. U dirljivom videu otkrila je da je utjehu pronašla u društvu prijateljice koja prolazi kroz istu situaciju, a njezina iskrenost potaknula je lavinu reakcija

Zagreb: Glumica Marijana Mikulić
Video sadržaj
NASMIJALA MNOGE

VIDEO Marijana Mikulić otkrila sve svoje tajne, pokazala kakve fotografije ima u mobitelu: 'Dajem potpuni uvid'

U posljednjoj objavi na Instagramu na originalan i duhovit način osvrnula se na potencijalnu prijetnju hakera ili ucjenjivača, situaciju koja bi mnogima utjerala strah u kosti. Video započinje scenom u kojoj glumica sjedi u blagdanski uređenom domu, dok se na ekranu ispisuje prijeteća poruka: "Ucjenjivači: Imamo pristup fotografijama na Vašem telefonu. Platite ili ćemo ih objaviti javno!!"

Marko Tolja
Premium sadržaj
Video sadržaj
HRVATSKI SINATRA

Marko Tolja: 'Glazbu sam uvijek radio onako kako sam je ja osjećao, a ne kako su mi nametali trendovi'

Već godinama upravo kroz ove koncerte Tolja na domaćim pozornicama oživljava zlatno doba swinga i američkih standarda, potvrđujući reputaciju "hrvatskog Sinatre" koju je dobio zbog boje glasa, fraziranja i načina na koji nosi orkestar i publiku. Ovaj prosinac tu je priču dodatno učvrstio - Sinatrovo by Marko Tolja nedavno je dva puta rasprodao dvoranu Still Event. Tolju se više ne promatra samo kao "onog mladog swingera" koji je ušao na scenu s evergreenima, nego kao zaokruženog umjetnika koji je prošao i uspone i padove

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!