Znate li tko je ovo? Djevojčica s fotke postala je pjevačica i danas je u braku s našim poznatim nogometašem

Pjevačica Franka Batelić podijelila je s pratiteljima svoje obiteljske uspomene, objavivši niz fotografija koje prikazuju nju i njezinog brata Nikolu Batelića ispred božićnog drvca kroz tri različite godine njihova djetinjstva. Stare, pomalo izblijedjele fotografije odišu toplinom i nostalgijom, prikazujući brata i sestru u preslatkim pidžamama i svečanim kombinacijama, s osmijesima od uha do uha dok poziraju pokraj okićenog bora.

Uz objavu, pjevačica je napisala dirljivu poruku u kojoj se zahvalila svojim roditeljima i noni "na najtoplijim, najnježnijim, najsretnijim sjećanjima". Naglasila je kako tu istu čaroliju danas pokušava oživjeti i sa svojim klincima, postavljajući retoričko pitanje: "jer ima li išta ljepše od dječjeg ozarenog lica na božićno jutro?".

Kao savršen kontrast starim uspomenama, Franka je u galeriju dodala i suvremenu fotografiju svoje djece, sina Viktora i kćeri Grete, koje ima sa suprugom, bivšim nogometnim reprezentativcem Vedranom Ćorlukom. Iako se njihova lica ne vide u potpunosti, fotografija prikazuje malene kako sjede na podu ispred bora u identičnim zelenim pidžamama, stvarajući tako predivnu paralelu s njezinim vlastitim djetinjstvom.

FOTO Evo gdje su pobjegli Vedran Ćorluka i Franka Batelić! Fanovi razotkrili njihovu oazu mira

Ovim potezom Franka je simbolično pokazala kako se obiteljske tradicije i toplina blagdana prenose s generacije na generaciju, stvarajući nove uspomene koje će njezina djeca jednog dana također s nostalgijom gledati. Na kraju je svim svojim pratiteljima poželjela sretan i blagoslovljen Božić.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i komentara. Pratitelji su bili oduševljeni toplom obiteljskom atmosferom i iskrenim emocijama koje je Franka podijelila. "Bože lijepih mališana", "Divni, od srca sretan i blagoslovljen Božić", samo su neke od poruka koje su se nizale. Mnogi su istaknuli kako obožavaju "estetiku retro Božića", a jedna pratiteljica se čak prisjetila i zajedničkih dana iz prošlosti: "Ajmee.. vratila si me u dane vrtića s ovom trećom slikom". Komentari su potvrdili da je pjevačica uspjela prenijeti emociju i podsjetiti mnoge na važnost obiteljskih vrijednosti, posebice u vrijeme blagdana.