LA LIGA

Barcelona izgubila od Girone u infarktnoj završnici, Real ostao vodeći na ljestvici

LaLiga - Girona v FC Barcelona
BRUNA CASAS/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
16.02.2026.
u 23:14

Barca je ovim porazom ispustila vrh ljestivice, sada vodi Real Madrid sa 60 bodova, dok Barcelona ima dva boda manje. Girona drži 12. poziciju sa 29 bodova

U susretu 24. kola španjolskog nogometnog prvenstva Girona je pobijedila Barcelonu sa 2-1 koja je tako propustila priliku vratiti se na vrh Primere.

U prvom poluvremenu nije bilo golova, premda je Barcelona u sudačkoj nadoknadi dobila jedanaesterac. Kazneni udarac je skrivio Daley Blind oborivši Danija Olma. Pucao je Lamine Yamal, no pogodio je stativu. Bio je to njegov prvi promašeni jedanaesterac u sedam pokušaja u dresu katalonskog velikana. Baca je ipak povela u 59. minuti. Jules Kounde je ubacio s desne strae, a Pau Cubarsi udarcem glavom svladao Paula Gazzanigu.

Samo tri minuta kasnije Girona je izjednačila golom Thomasa Lemara. Novi šok za goste uslijedio je u 87. minuti kada je Fran Beltran okrenuo rezultat pogodivši s ruba kaznenog prostora za 2-1.

Gosti su mogli izjednačiti u drugoj minuti nadoknade, no veliku priliku je zapucao Ronald Araujo. Girona je u sedmoj minuti ostala s igračem manje nakon što je "pocrvenio" Joel Roca nakon oštrog prekršaja nad Yamalom.

Barca je ovim porazom ispustila vrh ljestivice, sada vodi Real Madrid sa 60 bodova, dok Barcelona ima dva boda manje. Girona drži 12. poziciju sa 29 bodova.

Ključne riječi
La Liga Girona Barcelona

