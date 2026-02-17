Oglasio se Dabro: Gdje je spomenut Ante Pavelić? Nemam se potrebu ispričati. Nisam stigao na Doru, ali najavljujem album

Zbog pjevanja pjesme koja veliča Antu Pavelića na pokladama u Komletincima zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro našao se u središtu javnosti. U sve se uključio i DORH koji provodi izvide oko Dabrine videosnimke. Zbog svega je i Dario Hrebak iz HSLS-a zaprijetio je da će otići iz vladajuće koalicije ako u njoj ostane i Domovinski pokret. Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković. Podsjetimo, Dabro je snimljen tijekom vikenda kako pjeva stihove koji sugeriraju da je Ante Pavelić "vođa svih Hrvata." Pjevajući pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", Dabro je na kraju dodao i ove stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”. Prije nego što ih je otpjevao rekao je "samo za Milorada", čime je aludirao na to da pjeva za Milorada Pupovca. Dabro je time podigao buru u javnosti, a reakcije su pljuštale.

Dabro je za RTL kazao da se u Komletincima održavala pokladna zabava, tj. pokladno jahanje i u skladu poklada, same korizme, se koriste kao i diljem Hrvatske i pjesme, kostimi i izreke. Poručio je i da mu nije neugodno. "U mojoj kući s mojim prijateljima, ja ću pjevati ono što ja hoću. Nitko mi to neće zabranjivati", rekao je. Na pitanje o spornom stihu 'grobnica u Madridu' Dabro je rekao: "Gdje je spomenut Ante Pavelić, je li u jednoj rečenici on spomenut? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj".

Rekao je i da mu nije žao zbog spornog stiha, a na to da iz HDZ-a kažu da bi bilo lijepo da se ispriča, poručio je: "Nemam potrebe ni razloga bilo kome se ispričavati". Koalicija nikad nije bila sporna dodao je. "Domovinski pokret je glavni partner u Vladi koji provodi projekte i ključne stvari s HDZ-om. Nikad koalicija nije dolazila u pitanje", rekao je.

"Rekao sam da inače sviram harmoniku i evo, ovim putem ću najaviti, s obzirom na to da nisam stigao na Doru i nisam se stigao plasirati na Eurosong. Nisam se stigao plasirati na Eurosong. Snimit ću jedan album domoljubnih pjesama za sve moje fanove koji su mi se javili u zadnjih par dana", poručio je između ostalog za RTL.

Dabro je danas na svom Facebooku objavio fotografije sa zagrebačkog groblja Mirogoj. "Nikada neću zanijekati Stjepana Radića i druge hrvatske velikane, kao ni žrtvu koju su podnijeli za hrvatski narod i dostojanstvo naše Domovine. Vječna im slava i hvala!", napisao je Dabro uz par fotografija.

Premijer Plenković je jučer poručio: "Riječ je o njegovoj pjesmi, njegovom odabiru, njegovoj grešci, njegovoj odgovornosti, njegovom možda slabom danu ili možda nekakvom uvjerenju da mu se pjesma sviđa. Ništa to nije moje, niti je HDZ-ovo, nego njegovo osobno". Dodao je da je to bilo pjevanje 'potpuno neprimjerene pjesme' i da "mi, naravno, osuđujemo takvo ponašanje zastupnika Dabre, za koje nema mjesta kod nekoga tko obnaša važnu javnu dužnost".

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac oštro je osudio istup zastupnika DP-a Josipa Dabre, koji u videozapisu neskriveno veliča čelnika NDH-a Antu Pavelića, nazivajući ga 'vođom svih Hrvata', što Pupovac smatra otvorenom prijetnjom, poticanjem na mržnju i nasilje te prijezir prema Ustavu.

"Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića od strane bilo koga, a kamoli člana Hrvatskog sabora i člana vladajuće većine, predstavlja moralni i politički sunovrat bez presedana. Posvećivanje te pjesme predstavniku naroda nad kojim je Pavelićev ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske provodio zločin povijesnog istrebljenja predstavlja otvorenu prijetnju, javno poticanje na mržnju i nasilje”, komentirao je Pupovac

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić rekao je pak danas da vladajuća koalicija nije ugrožena i da se već godinu dana javnost bavi pitanjem tko će gdje pjevati te da se u pokladama svašta pjeva, pa i bećarci, u kojima se šali, a s time sada počinju vijesti, ali ne i kad je "Porfirije veličao četnike".

Državno odvjetništvo (DORH) potvrdilo je Hini kako provodi izvide vezane uz videosnimku. Tužiteljstvo je u odgovoru na upit provodi li izvide vezane uz videosnimku istaknulo da je postupanje tijekom izvida tajno, sukladno zakonskim odredbama.