SERIE A

Lecce pobijedio Cagliari za kraj 25. kola

CALCIO - Serie A - Juventus FC vs US Lecce
Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
16.02.2026.
u 23:37

Gosti su poveli u 64. minuti golom Omrija Gandelmana, a na 2-0 je povisio Ylber Ramadani u 76. minuti

U posljednjem susretu 25. kola talijanskog nogometnog prvenstva Lecce je na gostovanju pobijedio Cagliari sa 2-0 osvojivši važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Gosti su poveli u 64. minuti golom Omrija Gandelmana, a na 2-0 je povisio Ylber Ramadani u 76. minuti.

Lecce se ovom pobjedom udaljio na tri boda više od zone ispadanja, sada ima 24 boda, dok Fiorentina na 18. poziciji ima 21 bod. Zadnja dva mjesta drže Pisa i Verona sa po 15 bodova.

Cagliari je na 13. poziciji sa 28 bodova. Vodi Inter sa 61 bodom, osam više od Milana koji ima i susret manje.
Serie A Cagliari Lecce

