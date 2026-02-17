Prva izjava Ivana Penave nakon snimke Josipa Dabre: Što će reći šef DP-a?

Zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, našao se u središtu javnosti zbog pjevanja pjesme koja veliča Antu Pavelića na pokladama u Komletincima. Zbog ove pjesme Dario Hrebak iz HSLS-a zaprijetio je da će otići iz vladajuće koalicije ako u njoj ostane i Domovinski pokret. Slučaj je jučer komentirao i premijer Andrej Plenković. "Riječ je o njegovoj pjesmi, njegovom odabiru, njegovoj grešci, njegovoj odgovornosti, njegovom možda slabom danu ili možda nekakvom uvjerenju da mu se pjesma sviđa. Ništa to nije moje, niti je HDZ-ovo, nego njegovo osobno", rekao je jučer Plenković. Dodao je da je to bilo pjevanje "potpuno neprimjerene pjesme" i da "mi, naravno, osuđujemo takvo ponašanje zastupnika Dabre, za koje nema mjesta kod nekoga tko obnaša važnu javnu dužnost".

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava dat će izjavu za medije danas, u 18,30 sati ispred prostorija stranke. To je prva izjava Penave nakon što je izašla snimka Dabre.

Podsjetimo, u međuvremenu se proširila i još jedna snimka iz travnja prošle godine na kojoj Dabro svira harmoniku i pjeva pjesmu o braći Radić, a potom njegovi prijatelji pjevaju sporne stihove "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata". Iako je u Komletincima i sam Dabro pjevao te stihove, na ovoj snimci on samo svira harmoniku dok pjevaju njegovi prijatelji.

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić rekao je pak danas da vladajuća koalicija nije ugrožena i da se već godinu dana javnost bavi pitanjem tko će gdje pjevati te da se u pokladama svašta pjeva, pa i bećarci, u kojima se šali, a s time sada počinju vijesti, ali ne i kad je "Porfirije veličao četnike".