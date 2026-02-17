Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRATITE UŽIVO

Prva izjava Ivana Penave nakon snimke Josipa Dabre: Što će reći šef DP-a?

Vukovar: Penava i Dabro o razrješenju Uprave Hrvatskih šuma
Borna Jaksic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.02.2026.
u 17:47

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava dat će izjavu za medije

Zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, našao se u središtu javnosti zbog pjevanja pjesme koja veliča Antu Pavelića na pokladama u Komletincima. Zbog ove pjesme Dario Hrebak iz HSLS-a zaprijetio je da će otići iz vladajuće koalicije ako u njoj ostane i Domovinski pokret. Slučaj je jučer komentirao i premijer Andrej Plenković. "Riječ je o njegovoj pjesmi, njegovom odabiru, njegovoj grešci, njegovoj odgovornosti, njegovom možda slabom danu ili možda nekakvom uvjerenju da mu se pjesma sviđa. Ništa to nije moje, niti je HDZ-ovo, nego njegovo osobno", rekao je jučer Plenković. Dodao je da je to bilo pjevanje "potpuno neprimjerene pjesme" i da "mi, naravno, osuđujemo takvo ponašanje zastupnika Dabre, za koje nema mjesta kod nekoga tko obnaša važnu javnu dužnost". 

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava dat će izjavu za medije danas, u 18,30 sati ispred prostorija stranke. To je prva izjava Penave nakon što je izašla snimka Dabre. 

Podsjetimo, u međuvremenu se proširila i još jedna snimka iz travnja prošle godine na kojoj Dabro svira harmoniku i pjeva pjesmu o braći Radić, a potom njegovi prijatelji pjevaju sporne stihove "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata". Iako je u Komletincima i sam Dabro pjevao te stihove, na ovoj snimci on samo svira harmoniku dok pjevaju njegovi prijatelji. 

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić rekao je pak danas da vladajuća koalicija nije ugrožena i da se već godinu dana javnost bavi pitanjem tko će gdje pjevati te da se u pokladama svašta pjeva, pa i bećarci, u kojima se šali, a s time sada počinju vijesti, ali ne i kad je "Porfirije veličao četnike". 
Ključne riječi
Domovinski pokret Ivan Penava Josip Dabro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!