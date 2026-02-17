Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ON JE TAJ

Livaja ga je složio na pod. Uslijedio je potez kakvog bi samo rijetki izveli...

Šibenik: Marko Livaja dobio izravni crveni karton u susretu Hajduka i Šibenika
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
17.02.2026.
u 07:00

U većini drugih okolnosti taj Livajin start vjerojatno bi bio okidač za fizički obračun, no Pukštas je ovom gestom napravio najbolje. Pobijedio je u izravnom okršaju s igračem koji ima najveće ovlasti u klubu, a istovremeno nije kompromitirao njegov autoritet

Ne treba biti nogometno-taktički mag da se procijeni koliko važnu ulogu u Hajduku ima Rokas Pukštas. I u zadnjem je kolu protiv Osijeka bio ključan u pobjedi svoje momčadi. Prvo je izborio kazneni udarac koji je realizirao Marko Livaja, a onda je u 77. minuti sam zapečatio pobjedu pogodivši na asistenciju Roka Brajkovića.

– Sretan sam što mogu biti na terenu i naći se na pravom mjestu. Nastojat ću tako nastaviti dalje. Sva slava Bogu. Bog vas sve blagoslovio. Hvala vam – kazao je Pukštas.

Kada je 2020. godine kao šesnaestogodišnjak stigao u Hajduk iz američke Barça Residency Academy, malo tko je mogao predvidjeti da će Rokas Pukštas u samo nekoliko sezona postati jedan od ključnih igrača prve momčadi i najtraženijih mladih veznjaka u ovom dijelu Europe. Rođen u Oklahomi u obitelji vrhunskih sportaša, olimpijskog trkača i majke prvakinje u troskoku, Pukštas je atleticizam imao upisan u genetskom kodu, no u Hajduku je tu sirovu energiju preoblikovao u nogometnu inteligenciju koja ga danas čini kompletnim modernim veznjakom. Njegov put nije bio lak; početne borbe s ozljedama, učenje jezika i strpljivo čekanje administrativnih dozvola testirale su njegovu mentalnu snagu. Ipak, vrlo je brzo pokazao zašto je napustio sustav Sporting Kansas Cityja i odbio probu u Manchester Unitedu.

– Čim se ukazala prilika za odlazak u Hrvatsku, otišao sam ne čekajući ništa. Plan se nije promijenio, želio sam u Europu, a Hajduk mi se svidio od samog početka – izjavio je svojedobno za litavske medije, potvrđujući odlučnost koja ga i danas krasi na terenu.

Pukštasova uloga u momčadi Hajduka daleko nadilazi puku statistiku. On je istinski "box-to-box" motor, igrač čija je radna etika postala standard za suigrače. Njegova sposobnost da pokriva ogroman prostor, sudjeluje u izgradnji napada i istovremeno bude prvi u obrambenom presingu čini ga nezamjenjivim. Za razliku od mnogih veznjaka, njegova najveća vrijednost leži u igri bez lopte. Njegova utrčavanja iz drugog plana postala su Hajdukovo tajno oružje. Dok protivničke obrane paze na napadače, Pukštas se lukavo pojavljuje u zoni udarca, spreman pospremiti loptu u mrežu. Ono što ga izdvaja jest sposobnost da zabija kad je najvažnije. Navijačima se u pamćenje posebno urezao pobjednički pogodak glavom u 93. minuti protiv Dinama na Maksimiru na otvaranju sezone 2023./2024., kao i pogodak za pobjedu protiv Rijeke samo tjedan dana kasnije. Dok protivničke obrane paze na napadače, Pukštas se neobjašnjivo stvara u zoni udarca, spreman pospremiti loptu u mrežu. Unatoč visini od 181 centimetra, posjeduje izvanredan odraz i tajming, što ga čini jednim od najopasnijih skakača u ligi, kako u napadačkim, tako i u obrambenim prekidima. On je igrač kojeg američki analitičari opisuju kao "vatrogasca" koji gasi požare na sredini terena, ali i kao napast koja potpaljuje vatru pred suparničkim golom.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’

O njegovu karakteru vjerno govori i anegdota s jednog od treninga splitske momčadi. U jednoj je taktičkoj vježbi oponirao Marku Livaji koji ga je u prvom sljedećem duelu čvrstim kontaktom složio na pod. Nakon što se ustao, mladi Pukštas samo je zapljeskao svom suigraču i povikao: 'Bravo, Marko, samo jako...' U većini drugih okolnosti taj Livajin start vjerojatno bi bio okidač za fizički obračun, no Pukštas je ovom gestom napravio najbolje. Pobijedio je u izravnom okršaju s igračem koji ima najveće ovlasti u klubu, a istovremeno nije kompromitirao njegov autoritet.

U igri Hajduka malo je igrača čija se važnost može mjeriti i brojkama i taktičkim utjecajem kao što je to slučaj s Rokasom Pukštasom. Mladi veznjak litavskih korijena profilirao se u jednog od ključnih kotačića Hajdukova sustava, ne samo zbog golova iz drugog plana nego i zbog razumijevanja prostora, ritma i tranzicije – elemenata koji definiraju modernu momčad s ambicijom dominacije. Pukštas je tip veznjaka kojeg treneri vole jer spaja dvije uloge: radnika i razbijača linija. U fazi obrane disciplinirano zatvara poluprostore i pomaže zadnjoj liniji, dok u napadu radi ono što je najteže braniti – ubacuje se iz drugog plana. Upravo ta kretnja čini ga taktički neprocjenjivim jer protivnički braniči moraju birati hoće li ga pratiti ili ostati u zoni. Oba izbora nose rizik. Hajduk posljednjih sezona preferira strukturu s trojicom u veznoj liniji, najčešće varijacije 4-3-3 ili 4-2-3-1 u fazi napada. U takvom rasporedu Pukštas ima slobodu vertikalnog kretanja. Nije statična "šestica", ni klasična "desetka" – on je tranzicijski veznjak. Njegova je zadaća povezati linije.

Njegova važnost za Hajduk ne leži samo u individualnoj kvaliteti, nego u kompatibilnosti s idejom igre, kazali bi analitičari. Dok god momčad teži vertikalnom, agresivnom i tranzicijski brzom nogometu, Pukštas neće biti samo jedan od igrača, bit će jedan od razloga zašto sustav funkcionira.
Ključne riječi
Hajduk Marko Livaja Rokas Pukštas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!