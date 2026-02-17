Naši Portali
PODIJELIO NAVIJAČE

Igor Tudor stigao u Englesku pa prvi dan izazvao kaos: ‘Što radi ovaj čovjek?’

Missing Headline 2026-02-14
Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.02.2026.
u 10:05

Iako je Tudorov potez sasvim logičan, ekspresni otkaz legendarnom Heitingi izazvao je podijeljena mišljenja navijača na društvenim mrežama

Hrvatski trener Igor Tudor nedavno je preuzeo trenersku klupu engleskog prvoligaša Tottenham Hotspura. Na toj je poziciji bivši vatreni naslijedio Thomasa Franka, a sa sobom je doveo svoje najbliže suradnike u stručni stožer. Sjevernolondonski klub napustili su Frankovi pomoćnici Justin Cochrane i Chris Haslam, kao i John Heitinga, koji je u Tottenham stigao tek prošlog mjeseca potpisavši ugovor na dvije i pol godine.

Heitinga je bivši branič Ajaxa, Atletica Madrida, Evertona i Fulhama te nizozemske reprezentacije za koju je skupio 87 nastupa i postigao 7 golova. Nizozemac je u stručnom stožeru Spursa nakon Tudorove odluke proveo svega 32 dana, što je izazvalo reakcije na društvenim mrežama. 

Iako je Tudorov potez sasvim logičan, ekspresni otkaz legendarnom Heitingi izazvao je podijeljena mišljenja navijača na društvenim mrežama. 'Pa, što radi ovaj čovjek?', jedan je od najčešćih navijačkih komentara na društvenoj platoftmi X. Podsjetimo, Tudor u novoj ulozi debitira sjevernolondonskim derbijem protiv Arsenala u nedjelju, a nakon toga Spursima slijede još dva gradska derbija protiv Fulhama i Crystal Palacea.

Ključne riječi
nogomet Premiership Tottenham Igor Tudor

