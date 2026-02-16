Naši Portali
NEIZVJESNA BUDUĆNOST

Što će sad biti sa Svetinom? U HNS-u ga se neće dirati, ali prijeti mu drama koju nije očekivao

Manifestacija otkrivanja spomen ploče i mijenjanja imena sportskog centra ''Krčevine'' u ''Sportski centar - Stjepan Pršir Luci''.
Foto: Sanjin Strukic; Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
Autor
Patrik Mršnik
16.02.2026.
u 20:13

Podizanje optužnice zbog zlouporabe položaja i ovlasti stavilo je Tomislava Svetinu u nezavidan položaj. Iako ga se u krovnoj nogometnoj organizaciji vjerojatno neće dirati do pravomoćne presude, njegova pozicija na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza opasno je ugrožena

Nakon višemjesečnih istraga, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv Tomislava Svetine, predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS) i donedavnog glavnog tajnika HNS-a. Tereti ga se za zlouporabu položaja i ovlasti jer je, prema navodima tužiteljstva, od ožujka 2024. do rujna 2025. poduzeo niz nezakonitih radnji kako bi si osigurao reizbor na čelno mjesto ZNS-a. Ključ optužnice leži u sumnji da je samoinicijativno, bez prijedloga Izvršnog odbora, izmijenio odredbu Statuta saveza kojom je praktički onemogućio kandidature protukandidata. Potom je, tvrdi DORH, sazvao izvanrednu izbornu Skupštinu na kojoj je kao jedini kandidat ponovno izabran za predsjednika.

Paralelno sa sudskim procesom, koji bi mogao potrajati i do godinu dana, otvara se pitanje Svetinina statusa u nogometnim tijelima. Što se tiče Hrvatskog nogometnog saveza, situacija je zasad relativno mirna. Svetina je, podsjetimo, u siječnju ove godine već podnio ostavku na moćnu funkciju glavnog tajnika, i to pod pritiskom nakon što je u jednom hercegovačkom restoranu snimljen u društvu bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića. Iako više nije glavni tajnik, ostao je zaposlenik HNS-a na drugoj poziciji, a sve dok ne postoji pravomoćna osuđujuća presuda, pravno se smatra nevinim te ga u Savezu ne namjeravaju dodatno sankcionirati.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’

Međutim, prava drama za Svetinu tek se sprema u Zagrebačkom nogometnom savezu. Ondje već dugo tinja nezadovoljstvo dijela klubova, predvođenih Dinamom na čelu sa Zvonimirom Bobanom, koji su i rujansku izbornu skupštinu bojkotirali, tvrdeći da je proces netransparentan, a izbori namješteni. Iz maksimirskog kluba tada su poručili kako je Skupština sazvana na bizaran način te da takav rad, koji se vodi osobnim, a ne općim interesima, ne mogu podržati. Podizanje optužnice sada je dalo vjetar u leđa opoziciji i očekuje se da će se pritisak za njegovim odlaskom s čela ZNS-a znatno pojačati.

Svetinina sudbina u ZNS-u sada je manje u rukama pravosuđa, a više u rukama samih klubova. Smijeniti ga može isključivo Skupština koja ga je i izabrala. Za sazivanje izvanredne sjednice potrebno je prikupiti potpise najmanje trećine članova, a za sam opoziv na toj bi sjednici bila dovoljna natpolovična većina prisutnih. Stoga će idući tjedni pokazati hoće li protivnici uspjeti okupiti dovoljan broj glasova i pokrenuti proceduru smjene. Politička matematika unutar zagrebačkog nogometa tako bi mogla donijeti rasplet puno prije sudskog epiloga.
nogomet HNS Tomislav Svetina

