LIGA PRVAKA

Potop Juventusa u Turskoj, primili pet komada, ostali s desetoricom...

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Galatasaray v Juventus
UMIT BEKTAS/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
17.02.2026.
u 20:42

Nogometaši Galatasarayja svladali su u Istanbulu torinski Juventus 5-2 u prvom dvoboju razigravanja za prolazak u osminu finala Lige prvaka

Prije uzvrata u Torinu turski prvak je stekao veliku prednost iako je Juventus do starta drugog poluvremena imao vodstvo 2-1.

Brzo su počeli padati pogoci u Istanbulu te je Galatasaray poveo u 15. minuti golom Sara. No, čim je torinski sastav krenuo s centra uspio je izjednačiti, a za 1-1 je pogodio Koopmeiners. Nije se dugo čekalo na potpuni preokret, a ponovno je u središtu bio nizozemski igrač Koopmeiners. Odlično je potegnuo s vrha šesnaesterca te pogodio pod gredu za 2-1 Juventusa.

Nizale su se prilike i nakon toga, a odmah na startu drugog poluvremena Galatasaray je izjednačio golom Langa u 49. minuti. Nakon točno sat vremena igre dogodio se novi preokret jer je domaći sastav postigao treći pogodak. Nakon prekida je najbolje reagirao Sanchez koji je bio strijelac za 3-2.

Od 67. minute Juventus je igrao s desetoricom zbog drugog žutog kartona Cabale, a nakon nove greške u obrani torinskog sastava Nizozemac Noa Lang je u 75. poentirao za 4-2. Nije tu bio kraj Juventusove agonije jer je u 86. minuti Boey bio strijelac za 5-2 i velika tri gola prednosti Galatasarayja uoči uzvrata za osam dana.
Liga prvaka Juventus Galatasaray

