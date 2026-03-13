VIDEO Prekinuta utakmica Kvarnera i Splita: Zakucao pa na sebe povukao cijeli koš

U ovim trenucima u tijeku je utakmica 23. kola hrvatskog košarkaškog prvenstva između Kvarnera 2010 i Splita. U trenutku pisanja teksta momčadi su na odmoru izmešu poluvremena, a domaći Kvarner ima prednost, rezultat je 50:49.

Ono o čemu će se zasigurno pričati nakon utakmice je situacija s kraja prvog poluvremena. Pri rezultatu 48:47 dvije minute prije kraja druge četvrtine, Splićani su odigrali akciju za centra Demajeoa Wigginsa. Amerikanac je primio loptu pod košem u odličnoj situaciji i odlučio je dva poena osigurati zakucavanjem.

Wiggins je ostao malo duže visjeti na obruču, a potom se cijela konstrukcija koja drži koš nagnula prema naprijed. Wiggins je pao na parket, a za sobom je povukao i cijeli koš koji je pao na njega. Njegovo stanje zasad nije poznato, a vidjet ćemo hoće li se vraćati na parket u drugom poluvremenu. Čini se kako je ipak prošao bez ozbiljnije ozljede jer je na njega pao samo obruč, a ne cijela tabla.

Igrač Splita srušio koš

Wiggins je bio i prvo ime Splita u prvom poluvremenu s 14 poena, pet skokova i četiri asistencije. Kod Kvarnera, prvo ime je Ivan Vučić s 13 poena, šest skokova i tri asistencije.