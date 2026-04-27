Divac otkrio zbog kojeg je igrača propustio izabrati Dončića: 'Imali smo izgrađen odnos'

Luka Dončić bez sumnje je jedan od najboljih igrača NBA lige, a o kakvom je igraču riječ bilo je jasno već nakon njegove prve sezone u NBA ligi. Već su se tada mnogi analitičirali pitali kako je moguće da je takav generacijski talent pao sve do trećeg mjesta na NBA draftu. Tada je bilo jasno kako će Phoenix Sunsi kao prvog izabrati DeAndrea Aytona, dok se preptostavljalo da će Sacramento Kingsi na drugom mjestu izabrati Dončića zbog njegove poveznice s tadašnjim generalnim menadžerom kluba iz Kalifornije Vladom Divcem.

Bivši NBA igrač i srpski reprezentativac ipak je na drugom mjestu izabrao Marvina Bagleyja III. na iznenađenje mnogih, dok su Slovenca izabrali Atlanta Hawksi koji su ga potom poslali u Dallas Maverickse u zamjenu za Traea Younga. Nakon osam godina šutnje, Divac je u nedavnom razgovoru otkrio zašto nije izabrao Dončića kada su to svi očekivali:

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zapravo sam išao u Madrid razgovarati s Lukom, i to godinu dana prije drafta. Dakle, definitivno je bio na vrhu liste - započeo je oktrivši kako je bio svjestan Dončićevog talenta. "No, očito je da se to čini kao pogreška. Luka je nevjerojatan talent, jedan od najboljih igrača u ligi" - priznao je svoju pogrešku Divac pa otkrio zašto je pustio da mu takav igrač prođe kroz prste:

- Svi moji pomoćnici govorili su mi da on može igrati nisko krilo, ali ja sam rekao - ne, ne, Luka je razigravač. Luka je trener na terenu. Osjećao sam da bih, ako dovedem Luku, morao razmijeniti De’Aarona Foxa. A ja sam već imao izgrađen odnos s Foxom i vidio sam ga kao savršenog igrača za nas, momčad s malog tržišta, dok je Luka bio igrač za veliko tržište.