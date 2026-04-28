Insajder otkrio što Modrić traži za ostanak u Milanu: Mnoge će iznenaditi njegovi zahtjevi

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić od prošlog ljeta član je talijanskog Milana. 40-godišnji veznjak u redove Rossonera stigao je kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s madridskim Realom. Potpisao je tada jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu sezonu, a tu klauzulu može aktivirati samo on, ne i klub.

Čelnici sedmerostrukog prvaka Europe već ga neko vrijeme pokušavaju nagovoriti da spomenutu klauzulu i aktivira te da dres Milana nosi i sljedeće sezone. On se sam za sada nije jasno izjasnio oko svojih želja te je njegova budućnost u klupskom nogometu i dalje pod upitnikom. Najnovije informacije vezane uz Modrićev ugovor iznio je insajder Matteo Moretto u razgovoru na YouTube kanalu Fabrizija Romana.

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

On tvrdi kako Modrić za ostanak u Milanu traži određene garancije, a zanimljivo je kako nijedna od njih nije vezana uz novac. Modrić je u posljednjoj utakmici za Milan zaradio dvostruki prijelom jagodične kosti te zbog te ozljede neće moći igrati do kraja sezone. Moretto tvrdi kako će taj period iskoristiti za donošenje odluke o svojoj budućnosti. Potom se okrenuo Modrićevim zahrijevima:

- Modrić želi konkurentan Milan. Tražio je tehnička jamstva od Milana za sljedeću godinu, što znači da će Milan vjerojatno igrati u Ligi prvaka, pa Modrić želi Milan koji se može natjecati. Zatim će, očito, morati napraviti i neke osobne i privatne procjene. Još uvijek procjenjuje stvari. Vidjet ćemo hoće li Modrić biti, da tako kažem, zadovoljan Milanom u smislu ambicija - tvrdi talijanski insajder.

Dodajmo kako ozljeda jagodične kosti neće spriječiti kapetana Hrvatske da svoju reprezentaciju povede na Svjetskom prvenstvu koje počinje 11. lipnja u SAD.u, Kanadi i Meksiku.