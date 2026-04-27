NBA

Nikola Jokić kažnjen s 50 tisuća dolara jer je pokrenuo incident na utakmici Denvera i Minnesote

NBA: Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves
Bruce Kluckhohn/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.04.2026.
u 14:49

Zvijezdi Denver Nuggetsa Nikoli Jokiću određena je novčana kazna od 50.000 američkih dolara, a košarkaš Minnesota Timberwolvesa Julius Randle će morati uplatiti 35.000 američkih dolara, zbog svoje uloge u sukobu koji se među članovima ovih momčadi dogodio pred kraj četvrte utakmice doigravanja, objavili su iz ureda NBA lige.

Incident se dogodio nakon što je Jaden McDaniels 2.1 sekundi prije kraja postigao koš za konačnih 112-96 kad ga nitko nije čuvao, jer su se svi ostali igrači na terenu ponašali kao da je utakmica već završila. Taj je McDanielsov potez razljutio Nikolu Jokića koji se zatrčao prema njemu i odgurnuo ga.

Prema priopćenju iz NBA lige, koje Jokića tereti da je bio pokretač incidenta, tada se u sukob uključio Randle i "intenzivirao ga time što je uletio u grupu i odgurnuo igrača Denvera Brucea Browna".

Jokić i Randle su nakon toga zaradili isključujuće tehničke pogreške.

No, obojica će imati pravo nastupa u petoj utakmici, koja će biti odigrana u Denveru u noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom vremenu (4.30 sati), u kojoj će Nuggetsi pokušati produžiti seriju. Minnesota vodi s 3-1 i jedna joj pobjeda nedostaje za plasman u konferencijsko polufinale, ali su Timberwolvesi prilično oslabljeni, jer su tijekom četvrte utakmice ostali bez dvojice važnih igrača iz početne postave.

Najbolji strijelac Anthony Edwards je doživio ozljedu koljena i nije poznato kad će ponovno moći zaigrati, a razigravač Donte DiVincenzo će propustiti ostatak sezone nakon što mu je dijagnosticirano puknuće Ahilove tetive.

