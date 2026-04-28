Čudesni Jokić triple-doubleom spasio Denver, Nuggetsi idu po potpuni preokret

Nikola Jokić i Denver Nuggetsi su živi. Pritisnuti uza zid, na rubu ispadanja iz doigravanja, aktualni prvaci su odigrali sjajnu utakmicu i na domaćem terenu svladali Minnesota Timberwolvese 125:113 te tako spasili prvu meč-loptu. Srpski centar ponovno je bio nerješiva enigma za obranu Minnesote, odigravši dominantnu utakmicu koju je završio sa spektakularnim triple-double učinkom od 27 poena, 12 skokova i čak 16 asistencija. Bio je to njegov 23. triple-double u doigravanju u karijeri, čime se nalazi na trećem mjestu vječne ljestvice, a najvažnije od svega, prekinuo je niz od tri uzastopna poraza svoje momčadi.

Uz Jokića, koji je dirigirao napadom Denvera, sjajnu partiju pružio je i Jamal Murray s 24 poena, no ključni faktor iznenađenja bio je Spencer Jones. Mladi igrač je s klupe donio nevjerojatnu energiju i ubacio 20 poena, što je njegov rekord karijere u doigravanju. Jones je posebno briljirao u trećoj četvrtini kada je serijom od tri trice i zakucavanjem u kontri slomio otpor gostiju i odveo Nuggetse na ogromnu prednost. Domaćini su igrali onako kako su igrali veći dio sezone, s visokim postotkom šuta iz igre od 57 posto, te su u potpunosti neutralizirali Rudyja Goberta, koji je bio ključ obrane Minnesote u prethodnim susretima.

S druge strane, Timberwolvesi su u Denver stigli teško desetkovani ozljedama. Bili su bez dvojice ključnih igrača vanjske linije, zvijezde Anthonyja Edwardsa zbog ozljede koljena i Dontea DiVincenza, kojem je pukla Ahilova tetiva. U njihovom odsustvu, odgovornost su preuzeli Julius Randle s 27 poena te junak četvrte utakmice Ayo Dosunmu s 18 poena, no to nije bilo dovoljno. Minnesota je tijekom cijele utakmice imala ogromnih problema s izgubljenim loptama, upisavši ih čak 25, što je Denver znalački kažnjavao.

Nuggetsi su od samog početka nametnuli svoj ritam i već u prvom poluvremenu stvorili dvoznamenkastu prednost, koju je Jokić potvrdio nevjerojatnom tricom s devet metara preko Goberta sa zvukom sirene za vodstvo 60:51. U trećoj četvrtini prednost je narasla na maksimalnih 27 poena razlike. Iako se Minnesota u posljednjoj dionici uspjela približiti na samo deset poena zaostatka, Denver je odbio njihov nalet i mirno priveo utakmicu kraju.

Ovom pobjedom Denver je produžio nadu, no i dalje se nalazi u iznimno teškoj situaciji. Nuggetsi moraju pobijediti u sljedeće dvije utakmice kako bi prošli dalje, a povijest im ne ide u prilog. Naime, u povijesti NBA lige samo je 13 momčadi uspjelo nadoknaditi zaostatak od 3:1 u seriji. Ipak, Denver je posljednja momčad kojoj je to uspjelo, i to čak dva puta u "balonu" 2020. godine. Serija se sada vraća u Minneapolis, gdje će se u četvrtak igrati šesta utakmica u kojoj Minnesota ima novu priliku osigurati prolazak pred svojim navijačima.