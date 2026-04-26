KOŠARKAŠKO PH

Split s 53 razlike porazio Šibenku i poslao je u niži rang

Split: Utakmica 6. kola prvenstva Hrvatske KK Split - KK Kvarner
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.04.2026.
u 22:35

Nakon ispadanja iz ABA lige, Split se okrenuo prvenstvu i borbi za drugo mjesto uoči doigravanja. S druge strane Šibenka je bila u izuzetno teškoj situaciji. Zaostala je tri pobjede za pretposljednjim Dinamom, što je značilo da bi je poraz na Gripama i službeno gurnuo u niži rang natjecanja.

U posljednjem susretu 31. kola košarkaškog prvenstva Hrvatske Split je na Gripama uvjerljivo sa 124-71 pobijedio Šibenku koja je ostala bez izgleda za prvoligaški spas.

Nakon ispadanja iz ABA lige, Split se okrenuo prvenstvu i borbi za drugo mjesto uoči doigravanja. S druge strane Šibenka je bila u izuzetno teškoj situaciji. Zaostala je tri pobjede za pretposljednjim Dinamom, što je značilo da bi je poraz na Gripama i službeno gurnuo u niži rang natjecanja.

"Žuti" nisu imali milosti i na koncu su slavili sa čak 53 koša razlike. Šibenka se držala tek u prvoj četvrtini koju je izgubila sa četiri koša razlike (20-24). Split je već na poluvremenu imao 25 razlike (56-31), nakon treće dionice prednost je iznosila +36, a na koncu ogromna 53 koša prednosti.

Čak osam igrača Splita upisalo je dvoznamenkati broj ubačaja. Antonio Jordano je ubacio 21 koš, Grant Ryan Anticevich je dodao 18, a Zoran Dragić 17 koševa. Kod Šibenke istaknuo se Vincent Lamont Golson sa 19 koševa, 12 asistencija i 10 skokova.

Vodeći Zadar ima učinak 26-4 i osigurao je "broj 1" za doigravanje. Trenutačno je na drugom mjestu Cibona s 23-8, trećeplasirani Split je na 23-7, ali uz susret manje.

Samobor je sa 16-14 na četvrtoj poziciji, a Dubrava i Dubrovnik su na 15-16. Unatoč nizu od sedam poraza, Zabok je gotovo osigurao nastup u doigravanju s učinkom 14-17. Za osmo mjesto borbu vode Cedevita Junior (12-19), Alkar (12-19) i Kvarner 2010 (11-20), a teoretski ih može dostići i prestići Dinamo (10-20) koji je ipak bliži razigravanju za ostanak u Premijer ligi. Šibenka je na začelju sa 7-24.
